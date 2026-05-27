Siêu trộm chuyên đục két sắt lĩnh 42 tháng tù giam

Lợi dụng sơ hở của người dân, Hoàng Văn Lợi (Hà Tĩnh) đã đột nhập, phá két sắt, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Toà án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Hoàng Văn Lợi (SN: 2000, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, Hoàng Văn Lợi vừa mới chấp hành án xong trở về địa phương nhưng lười lao động, muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nhiều lần lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 16/12/2025, Lợi phát hiện nhà chị Trần Thị M tại tổ dân phố Nhân Thắng, (phường Hoành Sơn) khóa cổng, vắng người nên đã trèo tường đột nhập, sử dụng máy cắt kim loại phá két sắt, lấy trộm 01 nhẫn vàng 24K, tiền mặt cùng 02 camera an ninh rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bị cáo Hoàng Văn Lợi.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Hoàng Văn Lợi mang số vàng đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Hoàng Văn Lợi tiếp tục đột nhập vào nhà chị Võ Thị H tại tổ dân phố Hồng Hải (phường Hoành Sơn) phá két sắt lấy trộm tiền và vàng rồi mang bán lấy tiền chi tiêu.

Theo cơ quan điều tra xác định, tổng giá trị tài sản Hoàng Văn Lợi chiếm đoạt của các bị hại là hơn 40 triệu đồng; ngoài ra bị cáo còn làm hư hỏng két sắt và các con lợn tiết kiệm của bị hại với tổng giá trị thiệt hại gần 3 triệu đồng.

Tại phiên toà, Hoàng Văn Lợi đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Lợi 42 tháng tù giam.

Xã hội

Lĩnh 8 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Cường bị Toá án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù.

Toá án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, dù không có chức năng, thẩm quyền hay liên kết với bất kỳ đơn vị nào hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, nhưng từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2024, Nguyễn Văn Cường đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục đưa lao động sang Indonesia và Đài Loan làm việc để chiếm đoạt tiền của người dân.

Tóm gọn 'đạo chích' trộm vàng, tiền trị giá hơn 290 triệu đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Trần Thanh Duy (TP Cần Thơ) đã đột nhập lấy trộm vàng, tiền trị giá hơn 290 triệu đồng.

Ngày 24/1, trang thông tin Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an phường Long Tuyền vừa bắt giữ đối tượng Trần Thanh Duy (SN 2004, cư trú tại phường Long Tuyền) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/12/2025, Công an phường Long Tuyền nhận được trình báo của một công dân thường trú tại khu vực Bình Thường A, (phường Long Tuyền) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản tại nhà riêng.

Bắt nóng 'đạo chích' đột nhập, phá két trộm cắp tài sản

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, đối tượng Hoàng Văn Lợi (tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập, phá két lấy trộm tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 05/01, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Lợi (SN 2000, trú tại TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Hoành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn C. (ngụ Tổ dân phố Nhân Thắng) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy trộm tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

