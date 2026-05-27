Siêu trộm chuyên đục két sắt lĩnh 42 tháng tù giam

Lợi dụng sơ hở của người dân, Hoàng Văn Lợi (Hà Tĩnh) đã đột nhập, phá két sắt, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị rồi nhanh chân tẩu thoát.

Toà án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Hoàng Văn Lợi (SN: 2000, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, Hoàng Văn Lợi vừa mới chấp hành án xong trở về địa phương nhưng lười lao động, muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nhiều lần lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 16/12/2025, Lợi phát hiện nhà chị Trần Thị M tại tổ dân phố Nhân Thắng, (phường Hoành Sơn) khóa cổng, vắng người nên đã trèo tường đột nhập, sử dụng máy cắt kim loại phá két sắt, lấy trộm 01 nhẫn vàng 24K, tiền mặt cùng 02 camera an ninh rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Hoàng Văn Lợi mang số vàng đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Hoàng Văn Lợi tiếp tục đột nhập vào nhà chị Võ Thị H tại tổ dân phố Hồng Hải (phường Hoành Sơn) phá két sắt lấy trộm tiền và vàng rồi mang bán lấy tiền chi tiêu.

Theo cơ quan điều tra xác định, tổng giá trị tài sản Hoàng Văn Lợi chiếm đoạt của các bị hại là hơn 40 triệu đồng; ngoài ra bị cáo còn làm hư hỏng két sắt và các con lợn tiết kiệm của bị hại với tổng giá trị thiệt hại gần 3 triệu đồng.

Tại phiên toà, Hoàng Văn Lợi đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Lợi 42 tháng tù giam.