Bắt “nóng” đối tượng trộm tài sản của người dân ở Hà Tĩnh

Sau 20 giờ truy xét, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bắt giữ thành công đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Ngày 8/8, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn V. N để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 5/8, Công an xã Hương Khê tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Oanh (SN: 2005, trú tại thôn Phú Hồ, xã Hương Khê) về việc bị mất trộm 07 nhẫn vàng, 01 chiếc điện thoại di động và 01 sợi dây chuyền bằng bạc.

Đối tượng Nguyễn V. N tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Công an xã Hương Khê đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 20 giờ truy xét, lực lượng Công an xã Hương Khê đã xác định và bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn V. N (SN: 2010, trú tại thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn V. N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hương Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

