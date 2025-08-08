Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt “nóng” đối tượng trộm tài sản của người dân ở Hà Tĩnh

Sau 20 giờ truy xét, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bắt giữ thành công đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 8/8, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn V. N để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 5/8, Công an xã Hương Khê tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Oanh (SN: 2005, trú tại thôn Phú Hồ, xã Hương Khê) về việc bị mất trộm 07 nhẫn vàng, 01 chiếc điện thoại di động và 01 sợi dây chuyền bằng bạc.

6895c9b4b610a.jpg
Đối tượng Nguyễn V. N tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Công an xã Hương Khê đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 20 giờ truy xét, lực lượng Công an xã Hương Khê đã xác định và bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn V. N (SN: 2010, trú tại thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

6895c9b4b610a-copy.jpg
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn V. N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hương Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an xã Hương Khê #Hà Tĩnh #trộm cắp #tài sản #nhẫn vàng #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng “cõng” 4 tiền án đi trộm cắp tài sản

Lợi dụng sơ hở của người dân, Phan Văn Tài (TP Huế) đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị đem bán lấy tiền tiêu xài…

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phan Văn Tài (SN 1995, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2/8, Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an xã Phú Vinh về việc tại địa bàn miền núi phía Tây vừa xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dân lấy trộm 2 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, Honda Lead và 2 điện thoại di động.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản ở Lào Cai

Tuấn đã trộm 1 chiếc cưa máy nhãn hiệu Husqvarna 365 trị giá gần 6 triệu đồng. Được biết Tuấn là đối tượng nghiện ma tuý có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 2/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Việt Hồng vừa xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại Bản Nả, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai.

capture-3859.png
Đối tượng Trần Văn Tuấn.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng trộm cắp nhiều tài sản của công ty ở Hải Phòng

Hai đối tượng đã trộm nhiều hộp báo số, bộ phận điều khiển quan trọng xe nâng người của nhiều doanh nghiệp, trị giá từ 8-15 triệu đồng mỗi chiếc.

Ngày 2/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Hiền (SN 1985) và Nguyễn Đình Quyết (SN 1996), cùng trú tại TP Hải Phòng về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.

capture.png
Hai đối tượng cùng tang vật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới