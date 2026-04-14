Xã hội

Tóm gọn đối tượng cướp giật 48 tờ vé số ở Đồng Tháp

Đối tượng Phạm Hồng Toàn (tỉnh Vĩnh Long) giả vờ hỏi mua, bất ngờ giật cọc vé số của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Hạo Nhiên

Ngày 14/4, thông tin từ Công an xã Kim Sơn (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Toàn (SN 1986, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 14/4, tại ấp Tân Thuận B (xã Kim Sơn), Phạm Hồng Toàn điều khiển xe mô tô đến gặp ông Lâm Hoàng Sơn (SN: 1964, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Kim Sơn) giả vờ hỏi mua vé số, sau đó bất ngờ cướp giật 48 tờ rồi nhanh chân bỏ chạy.

Đối tượng Phạm Hồng Toàn cùng tang vật bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Sơn phối hợp Công an các phường xã giáp ranh triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 9h30’ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Toàn khi đang trên đường tẩu thoát, thu giữ 48 tờ vé số và 01 xe mô tô.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

