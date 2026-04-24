Bắt giữ đối tượng liều lĩnh cướp giật giữa đường ở Vĩnh Long

Đang đi trên đường, chị Võ Thị Thanh Kiều (Vĩnh Long) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt áp sát, cướp giật chiếc túi xách chứa nhiều tài sản.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an xã Phú Quới (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1997, ngụ ấp Phú An, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 19/4, chị Võ Thị Thanh Kiều (SN 2003, ngụ ấp 2B, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông trên đường đoạn thuộc ấp Thạnh Phú 1 (xã Phú Quới) thì bất ngờ bị 01 thanh niên áp sát, cướp giật chiếc túi xách bên trong chứa hơn 16 triệu đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone.

Đối tượng Trần Văn Bình tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, chị Võ Thị Thanh Kiều đã đến Công an xã Phú Quới trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Quới nhanh chóng vào cuộc điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án.

Đến 11h ngày 20/4, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1997, ngụ ấp Phú An, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long), khi nghi phạm đang đến một cửa hàng điện thoại di động để bán điện thoại cướp giật được.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, số tiền cướp giật được dùng để chơi game và sử dụng ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.