Bắt giữ đối tượng liều lĩnh cướp giật giữa đường ở Vĩnh Long

Đang đi trên đường, chị Võ Thị Thanh Kiều (Vĩnh Long) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt áp sát, cướp giật chiếc túi xách chứa nhiều tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 24/4, thông tin từ Công an xã Phú Quới (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1997, ngụ ấp Phú An, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 19/4, chị Võ Thị Thanh Kiều (SN 2003, ngụ ấp 2B, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông trên đường đoạn thuộc ấp Thạnh Phú 1 (xã Phú Quới) thì bất ngờ bị 01 thanh niên áp sát, cướp giật chiếc túi xách bên trong chứa hơn 16 triệu đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone.

anh-1-49.jpg
Đối tượng Trần Văn Bình tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, chị Võ Thị Thanh Kiều đã đến Công an xã Phú Quới trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Quới nhanh chóng vào cuộc điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án.

Đến 11h ngày 20/4, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1997, ngụ ấp Phú An, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long), khi nghi phạm đang đến một cửa hàng điện thoại di động để bán điện thoại cướp giật được.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, số tiền cướp giật được dùng để chơi game và sử dụng ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xã hội

Tóm gọn đối tượng cướp giật 48 tờ vé số ở Đồng Tháp

Đối tượng Phạm Hồng Toàn (tỉnh Vĩnh Long) giả vờ hỏi mua, bất ngờ giật cọc vé số của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Ngày 14/4, thông tin từ Công an xã Kim Sơn (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Toàn (SN 1986, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 14/4, tại ấp Tân Thuận B (xã Kim Sơn), Phạm Hồng Toàn điều khiển xe mô tô đến gặp ông Lâm Hoàng Sơn (SN: 1964, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Kim Sơn) giả vờ hỏi mua vé số, sau đó bất ngờ cướp giật 48 tờ rồi nhanh chân bỏ chạy.

Xã hội

Bắt khẩn cấp kẻ cướp giật điện thoại của khách du lịch ở Huế

Đang ngồi trên xe xích lô đi tham quan cố đô Huế, nữ du khách người Mỹ bất ngờ bị kẻ lạ mặt áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 15.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho bà Ramires Maria de Jesus (SN 1955, quốc tịch Mỹ), là du khách bị cướp giật điện thoại trong quá trình tham quan trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17h45’ ngày 13/3, khi bà Ramires Maria de Jesus đang ngồi trên xe xích lô tham quan tại khu vực trước số nhà 81 đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên bên phải, cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 15.

Xã hội

Triệt xoá ổ nhóm cướp giật tài sản ở An Giang

Nhóm đối tượng dùng súng uy hiếp nữ du khách, cướp chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động và 2 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 25/2, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ đối với 02 đối tượng Ngô Chí Hòa (SN 1997) và Trần Nhựt Chơn (SN 2003) về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.A.K (SN 2008) và N.Đ.H (SN 2010 cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của Công an xã Núi Cấm về vụ “Cướp tài sản” xảy ra khoảng 06h30 cùng ngày tại khu vực hồ Tà Lọt, ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm.

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.