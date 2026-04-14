Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Hai thanh niên cướp dây chuyền của bé trai bị bắt sau 40 giờ

Hai thanh niên bị bắt sau 40 giờ gây án cướp dây chuyền của bé trai 9 tuổi ở Phú Thọ; công an đã thu hồi tang vật, hoàn tất hồ sơ điều tra.

Nguyễn Hinh

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Lâm Thao vừa bắt giữ hai đối tượng Bùi Quý Phong (29 tuổi) và Trần Trung Kiên (28 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 17h54 ngày 10/4, bé trai 9 tuổi đang chơi tại khu vực đường bê tông gần nhà thì bị hai thanh niên đi xe máy tiếp cận.

Hai nghi phạm trong vụ việc.

Người ngồi sau xuống xe, giật sợi dây chuyền bạc trên cổ bé, đồng thời dùng chân tác động vào vùng sườn, rồi cùng đồng phạm bỏ chạy theo hướng Đền Hùng. Tài sản bị chiếm đoạt trị giá khoảng 1,36 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo lúc 18h cùng ngày, Công an xã Lâm Thao triển khai lực lượng truy xét, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh rà soát, thu thập chứng cứ.

Đến 12h15 ngày 11/4, lực lượng chức năng thu hồi được tang vật. Khoảng 11h ngày 12/4, hai nghi can bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phong và Kiên khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Công an xã Lâm Thao đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao hai nghi can cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cháy nhà do pháo tự chế, 3 người thương vong (Nguồn: THĐT)

#cướp dây chuyền #phú thọ #công an tỉnh phú thọ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nguyên PCT thành phố trong vụ xã hội đen núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị bắt do liên quan đến vụ án các nhóm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo về việc bắt nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) do liên quan đến vụ án các nhóm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên).
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 3 kẻ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản ở karaoke Sing-KTV

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản tại quán Karaoke “Sing-KTV” ở xã Bình Xuyên.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản tại quán karaoke ở xã Bình Xuyên.

Trước đó, ngày 5/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an xã Bình Xuyên về vụ việc có dấu hiệu “bắt giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản” xảy ra tại quán karaoke “Sing-KTV” (thôn Tam Lộng). Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ Phú Thọ đoàn tụ gia đình sau hơn 30 năm thất lạc

Sau hơn ba thập kỷ mất liên lạc khi sinh sống ở nước ngoài, một phụ nữ đã tìm lại được gia đình tại Phú Thọ nhờ sự hỗ trợ của công an địa phương.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 3/4, Công an xã Hiền Quan tiếp nhận đề nghị của chị N.T.K.D về việc hỗ trợ tìm kiếm thân nhân. Người phụ nữ xuất trình hộ chiếu do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cấp và cho biết rời quê từ năm 1988, đến năm 1991 sang Trung Quốc sinh sống.

Chị N.T.K.D đoàn tụ với gia đình sau hơn 30 năm xa cách.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới