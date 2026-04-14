Hai thanh niên cướp dây chuyền của bé trai bị bắt sau 40 giờ

Hai thanh niên bị bắt sau 40 giờ gây án cướp dây chuyền của bé trai 9 tuổi ở Phú Thọ; công an đã thu hồi tang vật, hoàn tất hồ sơ điều tra.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Lâm Thao vừa bắt giữ hai đối tượng Bùi Quý Phong (29 tuổi) và Trần Trung Kiên (28 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 17h54 ngày 10/4, bé trai 9 tuổi đang chơi tại khu vực đường bê tông gần nhà thì bị hai thanh niên đi xe máy tiếp cận.

Hai nghi phạm trong vụ việc.

Người ngồi sau xuống xe, giật sợi dây chuyền bạc trên cổ bé, đồng thời dùng chân tác động vào vùng sườn, rồi cùng đồng phạm bỏ chạy theo hướng Đền Hùng. Tài sản bị chiếm đoạt trị giá khoảng 1,36 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo lúc 18h cùng ngày, Công an xã Lâm Thao triển khai lực lượng truy xét, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh rà soát, thu thập chứng cứ.

Đến 12h15 ngày 11/4, lực lượng chức năng thu hồi được tang vật. Khoảng 11h ngày 12/4, hai nghi can bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phong và Kiên khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Công an xã Lâm Thao đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao hai nghi can cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý.

