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Xã hội

Bắt người nước ngoài cướp tài sản của quản lý sòng bạc

Khi đánh bạc tại casino, đối tượng người Trung Quốc thấy nữ quản lý có nhiều tài sản nên lên kịch bản để cướp. Đối tượng sử dụng các vật dụng...

Sáng 19/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp cùng CAP Ngũ Hành Sơn điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 14/06/2026, CAP Ngũ Hành Sơn tiếp nhận trình báo của bà Fan Huifen (quốc tịch Trung Quốc, lưu trú tại khách sạn Minh Hạnh, đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) về việc bị đối tượng nam giới dùng bao ni lông trùm đầu bà rồi cướp một túi xách. Tài sản bên trong là tiền mặt, 2 thẻ chíp trị giá 200 USD, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 15.

Đối tượng Wang Tiejun.
Đối tượng Wang Tiejun.

CAP Ngũ Hành Sơn xác minh thông tin, báo tin đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH để cùng điều tra, truy xét đối tượng manh động, liều lĩnh. Tập trung lực lượng truy xét, rà soát, xác minh hơn 100 đối tượng hình sự, nghi vấn, chỉ 24 giờ sau, đến ngày 16/6/2026, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác định được đối tượng nghi vấn là Wang Tiejun (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc, lưu trú tại lô 60 đường Nguyễn Xiển, phường Ngũ Hành Sơn).

Bước đầu Wang Tiejun ngoan cố, chống đối, không hợp tác. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt cùng các chứng cứ thu thập được, Công an làm rõ và buộc đối tượng này phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra, Wang Tiejun nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài nên tìm hiểu, lựa chọn bà Fan Huifen để gây án. Wang Tiejun trước đó đánh bạc tại sòng bạc Crowne Plaza nên biết bà Fan Huifen làm quản lý trong sòng bài và thường mang theo tài sản lớn khi về khách sạn.

Wang Tiejun cùng tang vật.
Wang Tiejun cùng tang vật.

Sau khi theo dõi, nắm quy luật đi lại của bà Fan Huifen thì Wang Tiejun chuẩn bị các loại dụng cụ để gây án. Chiều 14/6, Wang Tiejun đi đến khách sạn khách sạn Minh Hạnh đợi nạn nhân về. Đến 17 giờ, bà Fan Huifen đi vào sảnh khách sạn, đứng chờ lên thang máy thì Wang Tiejun dùng túi ni lông, túi vải trùm vào đầu nạn nhân rồi cướp đi túi xách.

Lực lượng Công an đã thu giữ được tang vật gồm xe máy hiệu Vespa màu đen mang BS: 43AB-411.35, điện thoại Iphone 15 và tiền mặt 5,146 triệu đồng. Qua điều tra, củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Wang Tiejun về hành vi “Cướp tài sản”, tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh, mở rộng làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Theo Hoàng Quân/ Công An TP HCM
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#cướp tài sản #đà nẵng #người Trung Quốc #sòng bạc #công an

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