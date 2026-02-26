Hà Nội

Xã hội

Liều lĩnh trộm vàng giữa ban ngày, thanh niên trả giá vì mê cá cược

Vì mê cá cược trực tuyến, một thanh niên 22 tuổi đã liều lĩnh thực hiện liên tiếp các vụ trộm vàng tại địa phương và sa lưới chỉ sau vài giờ gây án.

Thanh Hà

Ngày 26/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hữu Trí (SN 2002, trú thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 22/2, một người dân tại thôn Trung Thượng phát hiện một nam thanh niên đang lục lọi trong phòng ngủ nhà bà D.T.N. (SN 1969, trú xã Quế Sơn) nên tri hô. Bị phát hiện, đối tượng lập tức bỏ chạy ra rẫy keo phía sau nhà rồi điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

8f7956e14328cd769439-5731-3178.jpg
Đối tượng Trần Hữu Trí tại cơ quan Công an.

Kiểm tra tài sản, bà N. phát hiện bị mất 15 chỉ vàng 9999, tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Chỉ sau 6h, lực lượng chức năng xác định Trần Hữu Trí là nghi phạm gây án.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và chơi cá cược trực tuyến nên đã đột nhập nhà bà N. để trộm cắp. Số vàng chiếm đoạt được, Trí mang bán cho các tiệm vàng, lấy tiền nộp vào tài khoản cá nhân để chơi game và tiêu xài hết.

Mở rộng điều tra, Trí còn khai trước đó đã thực hiện một vụ trộm khác tại nhà ông T.T. (SN 1964, trú xã Quế Sơn), lấy tiền mặt và trang sức vàng với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm một cặp nhẫn kim loại màu vàng và xe máy biển kiểm soát 92G1-383.16.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

