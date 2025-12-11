Xử lý tài xế xe khách đi vào đường cấm trên cầu Chương Dương

Xe khách BKS 29B-513xx lưu thông vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương theo hướng từ Bồ Đề vào trung tâm Thành phố gây mất an toàn giao thông.

Ngày 11/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt đối với 1 (một) tài xế xe khách có hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.

Xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương.

Trước đó, đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT tiếp nhận phản ánh về việc tối ngày 16/11/2025, xe khách BKS 29B-513xx lưu thông vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương theo hướng từ Bồ Đề vào trung tâm Thành phố gây mất an toàn giao thông. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và mời người điều khiển xe khách trên là anh Đ.G.N. (Sinh năm 1978, trú tại Hà Nội) đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ.G.N. về hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo hiệu cấm đối với loại xe đang điều khiển. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt từ 4–6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông khi qua cầu Chương Dương cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

