Bạn đọc

Bất ngờ tại Bệnh viện Y học cổ truyền BR-VT: Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu

Kịch tính gói thầu hơn 2,8 tỷ đồng tại Bệnh viện Y học cổ truyền BR-VT khi nhà thầu xếp hạng nhất, trúng thầu với giá tốt lại không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Thục Anh

Câu chuyện đấu thầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có một cái kết đầy bất ngờ khi nhà thầu trúng thầu sau một cuộc cạnh tranh gay cấn lại bị chính chủ đầu tư ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Vụ việc tại gói thầu "Xây lắp và thiết bị" thuộc dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024" đã cho thấy sự quyết liệt trong công tác quản lý và giám sát thực hiện hợp đồng của chủ đầu tư.

44-1089.png
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có một cái kết đầy bất ngờ khi nhà thầu trúng thầu sau một cuộc cạnh tranh gay cấn lại bị chính chủ đầu tư ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát Triển Việt. Nguồn MSC

Cuộc đua tam mã và chiến thắng thuyết phục

Quay lại thời điểm đầu năm 2025, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi động quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quan trọng này. Ngày 26/02/2025, Giám đốc bệnh viện, ông Nguyễn Tuấn Đạt, đã ký Quyết định số E2500062433 2502261627 phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Gói thầu có giá trị được duyệt là 2.849.355.262 đồng và nhanh chóng thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu.

Tại buổi mở thầu ngày 12/03/2025, cuộc đua về giá đã chính thức bắt đầu với các mức giá dự thầu như sau:

  • Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát Triển Việt: 2.079.678.777 đồng.
  • Công ty TNHH Một thành viên Trường Túc: 2.267.233.999 đồng.
  • Liên danh Minh Quang - Long Phát: 2.505.900.750,36 đồng (sau khi đã giảm giá 2%).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 66/BC-ĐT ngày 17/03/2025 của Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín, cả ba nhà thầu đều vượt qua các vòng đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Với mức giá chào thấp nhất, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát Triển Việt đã được xếp hạng thứ nhất.

Kết quả này đã được chính thức hóa vào ngày 02/04/2025, khi Giám đốc Nguyễn Tuấn Đạt ký Quyết định số KQ2500062433_2504021004 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát Triển Việt đã chính thức trúng thầu với giá 2.079.678.777 đồng, tiết kiệm hơn 769 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ giảm giá hơn 27%.

33-5169.png
Quyết định phê duyệt KQLCNT. Nguồn MSC

Cái kết bất ngờ: Chấm dứt hợp đồng khi chưa đầy 6 tháng

Tưởng chừng dự án sẽ được triển khai suôn sẻ thì chỉ vài tháng sau, những vấn đề đã nảy sinh. Ngày 26/06/2025, chính Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát Triển Việt đã có văn bản xin được chấm dứt hợp đồng.

Sau khi xem xét và có ý kiến từ các cơ quan chức năng, ngày 06/10/2025, bà Nguyễn Thị Uyên Chi, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu, đã ký Quyết định số 124/QĐ-YHCTBRVT về việc chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng số 02/2025/HĐXD đã ký với nhà thầu vào ngày 02/4/2025.

Lý do được nêu rõ trong quyết định là: "Nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn khả năng để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu".

Vụ việc là một minh chứng rõ nét cho thấy, giá thấp không phải là yếu tố duy nhất đảm bảo thành công của một gói thầu. Năng lực thực sự và cam kết thực hiện hợp đồng của nhà thầu mới là yếu tố quyết định. Quyết định cứng rắn của Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu đã thể hiện sự nghiêm túc trong công tác quản lý dự án, đặt chất lượng và tiến độ công trình lên hàng đầu, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Theo thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phát Triển Việt được thành lập tháng 10/2014 có địa chỉ tại phường Vũng Tàu, TP HCM; người đại diện pháp luật Bùi Thị Rự; tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2016 đến nay đã tham gia và trúng 36/39 gói thầu, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 117.350.845.293 đồng (có 2.628.598.486 đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập 101.403.014.102 đồng, với vai trò nhà thầu liên danh 15.947.831.191 đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà thầu được ghi nhận trúng 3 gói thầu trong đó có 2 gói thầu xây lắp và thiết bị do Công ty CP xây dựng và dịch vụ Đức Tín mời thầu và 1 gói do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Phú Mỹ mời thầu, cụ thể:

Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trung Tâm Y tế Long Điền (bước chuẩn bị đầu tư) do Trung tâm y tế huyện Long Đất (cũ) làm chủ đầu tư, Công ty CP xây dựng và dịch vụ Đức Tín mời thầu. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phát Triển Việt trúng thầu độc lập với giá 6.877.079.567 đồng (giá gói thầu 8.706.291.740 đồng) theo Quyết định KQ2400583026_2501111133 ngày 11/1/2025;

Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 do Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư, Công ty CP xây dựng và dịch vụ Đức Tín mời thầu. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phát Triển Việt trúng thầu độc lập với giá 2.079.678.777 đồng (giá gói thầu 2.849.355.262 đồng) theo Quyết định KQ2500062433_2504021004 ngày 2/4/2025;...

