Bắt khẩn cấp ngư phủ đâm bạn tàu tử vong ở An Giang

Sau khi án mạng xảy ra, Nguyễn Tấn Được (An Giang) đã chỉ đạo các ngư phủ khác cho lời khai giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 24/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Danh Thiện (SN: 1996, trú tại ấp Phú Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” và Nguyễn Tấn Được (SN: 1985, trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Bình An, tỉnh An Giang) về hành vi “Che giấu tội phạm”‎.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2025, Danh Thiện cùng 9 ngư phủ khác trong đó có bị hại N.T.N (23 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) làm thuê trên tàu cá do Nguyễn Tấn Được làm chủ.

Trưa 19/4, khi tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Phú Quốc, thấy anh N. không tham gia làm việc nên Thiện chửi bới và kéo xuống. Mặc dù, N giải thích bị đau bụng nhưng Thiện cho rằng nạn nhân giả vờ.

Nguyễn Danh Thiện (bên trái) và Nguyễn Tấn Được tại cơ quan Công an.

Do anh N. không trả lời, Thiện tức giận dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Được đã chỉ đạo đưa thi thể anh N. vào bờ và hướng dẫn các ngư phủ khai báo gian dối rằng nạn nhân bị té dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi và đấu tranh, cơ quan Công an xác định có dấu hiệu tội phạm nên phối hợp đưa tàu về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thiện và Được đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.