Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm bé gái ở Khánh Hoà

Lợi dụng cháu L.A.T (SN: 2012) ở nhà một mình, thú tính nổi lên, Lê Minh Hận đã hiếp dâm bé gái, rồi nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 27/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Hận về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 0h40’ ngày 23/3, cháu L.A.T (SN: 2012 trú xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng gối, chăn đè lên mặt khống chế, rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn cháu T.

Sau khi thoả mãn cơn thú tính, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân ở nhà một mình nên hoảng loạn, lo sợ và không xác định được kẻ hiếp dâm mình là ai do trời tối.

Đối tượng Lê Minh Hận bị cơ quan Công an bắt giữ.

Nhận được trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà đã phối hợp Công an xã Vạn Hưng triển khai lực lượng thu thập thông tin, tài liệu, dấu vết hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, truy xét, lực lượng Công an xác định đối tượng Lê Minh Hận (SN: 1988, trú: thôn Đại Phú, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng nghi vấn, nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lê Minh Hận đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình vào ngày 23/3/2026.

Mở rộng điều tra, Hận còn khai nhận, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của các hộ dân trên địa bàn xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.