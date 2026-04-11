Bắt đối tượng dâm ô bé gái ở An Giang

Bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi dâm ô bé gái 13 tuổi, Lê Hoài Phong (An Giang) đã nhanh chân tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 11/4, thông tin Công an xã Thạnh Mỹ Tây (An Giang) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Lê Hoài Phong (sinh năm 1976, thường trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang) đầu thú về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, Công an xã Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận tin báo của gia đình chị N.T.C.T (SN 1990, trú xã Thạnh Mỹ Tây) về việc Lê Hoàng Phong có hành vi dâm ô với con gái chị là cháu N.H.T.T (sinh năm 2013).

doi-tuong-phong-0.jpg
Đối tượng Lê Hoài Phong tại cơ quan Công an.

Cụ thể, Phong lợi dụng vợ, chồng chị T đi vắng, thấy cháu T.T ở nhà một mình nên Phong đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu. Sau đó, bị ông ngoại của cháu T phát hiện bắt quả tang và tri hô, Phong nhanh chóng tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thạnh Mỹ Tây đã phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức vận động, kêu gọi đối tượng Phong ra đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 6/4, đối tượng Lê Hoài Phong đã đến Công an xã Thạnh Mỹ đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp xảy ra 2 vụ xâm hại trẻ em ở An Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.‎

Ngày 6/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 13 đề nghị truy tố đối với bị can Lê Hoàng Thiện (SN 1986, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.‎

Theo kết quả điều tra xác định, khoảng 11h ngày 6/12/2025, khi đang nằm võng tại vườn dừa gần nhà, Lê Hoàng Thiện nhìn thấy cháu H. (SN 2013, ngụ phường Châu Đốc) đi bộ ngang, nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục đối với em H.

Đến nhà bạn ăn nhậu rồi xâm hại luôn con gái của bạn

Ngày 2/8, Công an huyện Ea H’leo xác nhận, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng được xác định là Ksor SiLêm (36 tuổi, trú xã Ia Hiao, huyện Ea H’leo). 

Theo thông tin, vào trưa 22/7, Ksor SiLêm đến nhà rẫy của ông K.B. (40 tuổi, trú Buôn Bung Tang, xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo) để nhậu. Sau chầu nhậu, vợ chồng ông K.B. đi làm thuê cho người dân trong vùng và để con gái là cháu R. (7 tuổi) nằm ở nhà xem điện thoại.

