Bắt đối tượng dâm ô bé gái ở An Giang

Bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi dâm ô bé gái 13 tuổi, Lê Hoài Phong (An Giang) đã nhanh chân tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/4, thông tin Công an xã Thạnh Mỹ Tây (An Giang) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Lê Hoài Phong (sinh năm 1976, thường trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang) đầu thú về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, Công an xã Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận tin báo của gia đình chị N.T.C.T (SN 1990, trú xã Thạnh Mỹ Tây) về việc Lê Hoàng Phong có hành vi dâm ô với con gái chị là cháu N.H.T.T (sinh năm 2013).

Đối tượng Lê Hoài Phong tại cơ quan Công an.

Cụ thể, Phong lợi dụng vợ, chồng chị T đi vắng, thấy cháu T.T ở nhà một mình nên Phong đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu. Sau đó, bị ông ngoại của cháu T phát hiện bắt quả tang và tri hô, Phong nhanh chóng tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thạnh Mỹ Tây đã phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức vận động, kêu gọi đối tượng Phong ra đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 6/4, đối tượng Lê Hoài Phong đã đến Công an xã Thạnh Mỹ đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.