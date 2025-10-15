Bắt khẩn cấp đối tượng cướp điện thoại ở Quảng Trị

Đang đứng chơi tại khu vực đường liên thôn ở xã Trường Ninh (tỉnh Quảng Trị), chị P.Q.D bất ngờ bị nam thanh niên áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động.

Ngày 15/10, thông tin từ Công an xã Trường Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiền (SN 1991 trú tại thôn Xuân Dục 3, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 13/10, Công an xã Trường Ninh nhận được đơn trình báo của chị P.Q.D (SN 2012, trú tại thôn Xuân Dục 1, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) về việc vào tối ngày 12/10, khi chị D. đang đứng tại khu vực đường liên thôn thuộc địa phận thôn Xuân Dục 4 (xã Trường Ninh) thì bị 1 nam thanh niên áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi.

Đối tượng Trần Văn Hiền tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau “chưa đầy 24h”, Công an xã Trường Ninh đã làm rõ, xác định Trần Văn Hiền (SN 1991 trú tại thôn Xuân Dục 3, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của chị D và thu hồi tang vật vụ án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an an tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

