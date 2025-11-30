Bắt kẻ tăng ga tông vào xe đặc chủng của cảnh sát giao thông

Do mua biển số xe giả trên mạng xã hội gắn vào xe ô tô lưu thông trên đường, phát hiện CSGT, Nhớ sợ bị phạt nên tăng ga bỏ chạy.

Ngày 30/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 23/11 tại xã Bình Đức, liên quan đến đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ (SN 2005), trú xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.

Hình ảnh vụ việc.

Điều tra ban đầu, sáng 23/11, Nhớ được một người tên C (24 tuổi) điều khiển ô tô bán tải 60C-736.65 đến đón. Do mệt, C. giao xe cho Nhớ lái. Trước khi di chuyển, Nhớ lấy biển số ô tô giả 63C-376.32 - đặt mua trên mạng để tránh bị phạt nguội - gắn lên xe.

Đến khoảng 8h32 ngày trên, Tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện xe ôtô do Nhớ điều khiển trên đoạn ĐT 816 thuộc xã Bình Đức, có dấu hiệu vượt tốc độ cho phép nên ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, Nhớ không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy về hướng Quốc lộ N2. Lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi để dừng phương tiện, tránh gây nguy hiểm cho người khác.

Trong quá trình bị truy đuổi, do phí trước đường hẹp vị có xe ô tô tải đang dừng nên Nhớ quay đầu xe chạy theo hướng ngược lại. Trong lúc Nhớ quay đầu xe, lực lượng CSGT điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo chặn phía trước đầu xe yêu cầu Nhớ dừng lại.

Lúc này, Nhớ không dừng lại mà điều khiển ô tô tông vào mô tô, làm xe ngã xuống đường và bánh xe bán tải cán qua phần bánh trước mô tô. Sau đó, Nhớ tiếp tục bỏ chạy vào khu dân cư phía sau UBND xã Bình Đức, dừng xe và cùng C tháo biển số giả ném vào bụi rậm phi tang.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện xe bán tải mang biển số thật 60C-736.65 và thu giữ một biển số giả. Kiểm tra cho thấy biển 63C-376.32 không tồn tại trong hệ thống đăng ký; Nhớ cũng không có giấy phép lái xe ô tô.

Cơ quan điều tra xác định Nhớ có các hành vi vi phạm: chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, sử dụng biển số giả, điều khiển xe khi không có giấy phép và cố ý tông vào phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Nhớ để phục vụ điều tra.

