Bắt kẻ lừa đảo chiếm xe máy của shipper và người dân

Công an Phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa bắt Hồ Hải Đăng là đối tượng dùng cùng thủ đoạn “mượn xe đi lấy đồ” để chiếm đoạt hai xe máy liên tiếp.

Ngày 18/10, Công an Phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa xác minh, truy bắt thành công đối tượng Hồ Hải Đăng (SN 1997, thường trú tại phường B’Lao, tạm trú tại số 40/6 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 1 Bảo Lộc) là kẻ thực hiện liên tiếp 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy trên địa bàn.

Đối tượng Hồ Hải Đăng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó, chiều 14/10, một shipper giao bún bò đến địa chỉ số 40/8 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 1 Bảo Lộc. Khi nhận hàng, 1 nam thanh niên khoảng 30 tuổi đề nghị mượn xe máy của shipper để “chạy ra đầu đường lấy đồ rồi quay lại ngay”. Tuy nhiên, đối tượng biến mất cùng chiếc xe, buộc nạn nhân phải trình báo cơ quan Công an.

Sau đó, 15/10, một người dân xã Ka Đô đến cùng địa chỉ trên để gặp “người quen” hẹn vay tiền qua mạng xã hội. Sau khi dẫn nạn nhân vào căn nhà trong hẻm khoảng 40m, nam thanh niên này lại tiếp tục dùng chiêu “mượn xe và bằng lái đi lấy tiền về ngay” rồi chiếm đoạt phương tiện.

Nhận tin báo từ các nạn nhân, Công an Phường 1 Bảo Lộc nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định cả 2 vụ việc đều do Hồ Hải Đăng thực hiện.

Đến đêm 16/10, lực lượng Công an đã phát hiện và bao vây, bắt giữ Đăng khi y đang lẩn trốn trong một căn nhà hoang, đồng thời thu hồi các xe máy bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, Đăng khai nhận đã lợi dụng sự cả tin của các nạn nhân để lừa đảo lấy tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện, toàn bộ tang vật đã được thu hồi, trả lại cho bị hại; vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ



