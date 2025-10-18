Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt kẻ lừa đảo chiếm xe máy của shipper và người dân

Công an Phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa bắt Hồ Hải Đăng là đối tượng dùng cùng thủ đoạn “mượn xe đi lấy đồ” để chiếm đoạt hai xe máy liên tiếp.

Bảo Giang

Ngày 18/10, Công an Phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa xác minh, truy bắt thành công đối tượng Hồ Hải Đăng (SN 1997, thường trú tại phường B’Lao, tạm trú tại số 40/6 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 1 Bảo Lộc) là kẻ thực hiện liên tiếp 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy trên địa bàn.

z7129778761133-7c56d716696b1a618abb6d83b87feaa2.jpg
Đối tượng Hồ Hải Đăng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó, chiều 14/10, một shipper giao bún bò đến địa chỉ số 40/8 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 1 Bảo Lộc. Khi nhận hàng, 1 nam thanh niên khoảng 30 tuổi đề nghị mượn xe máy của shipper để “chạy ra đầu đường lấy đồ rồi quay lại ngay”. Tuy nhiên, đối tượng biến mất cùng chiếc xe, buộc nạn nhân phải trình báo cơ quan Công an.

Sau đó, 15/10, một người dân xã Ka Đô đến cùng địa chỉ trên để gặp “người quen” hẹn vay tiền qua mạng xã hội. Sau khi dẫn nạn nhân vào căn nhà trong hẻm khoảng 40m, nam thanh niên này lại tiếp tục dùng chiêu “mượn xe và bằng lái đi lấy tiền về ngay” rồi chiếm đoạt phương tiện.

Nhận tin báo từ các nạn nhân, Công an Phường 1 Bảo Lộc nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định cả 2 vụ việc đều do Hồ Hải Đăng thực hiện.

Đến đêm 16/10, lực lượng Công an đã phát hiện và bao vây, bắt giữ Đăng khi y đang lẩn trốn trong một căn nhà hoang, đồng thời thu hồi các xe máy bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, Đăng khai nhận đã lợi dụng sự cả tin của các nạn nhân để lừa đảo lấy tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện, toàn bộ tang vật đã được thu hồi, trả lại cho bị hại; vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

>>> Xem thêm video: Triệt phá nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản trên mạng

#Lừa đảo chiếm đoạt xe máy #Chiêu trò mượn xe lấy đồ #Bắt giữ đối tượng lừa đảo #Phòng chống lừa đảo tại Lâm Đồng #Nghi phạm Hồ Hải Đăng #Xử lý các vụ lừa đảo liên tiếp

Bài liên quan

Xã hội

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, dùng hung khí tấn công người khác

Do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, sau khi đã sử dụng rượu bia hai thiếu niên dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho ông Đ.V.T.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Quốc (sinh năm 2009) và Đặng Văn Hoan (sinh năm 2008), cùng trú tại thôn Đập Dóm, xã Đông Cuông, về tội "Cố ý gây thương tích".

cats-8957.jpg
Hai thiếu niên tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Dự án KĐT lấn biển Quảng Ninh dính nhiều lùm xùm được tiếp tục triển khai

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị 10B, phường Quang Hanh lấn biển từng gây xôn xao.

Việc tiếp tục cho phép Đỗ Gia Capital thực hiện dự án trên cơ sở chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

anh-chup-man-hinh-2025-10-18-luc-125128.png
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy du khách nước ngoài bị lạc trong rừng ở Lào Cai

Do bị thương nhẹ trong quá trình di chuyển, hai du khách nước ngoài không thể tự di chuyển ra khỏi khu vực rừng đặc dụng

Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Hoàng Liên vừa phối hợp Công an xã Tả Van (Lào Cai) tìm kiếm và cứu hộ thành công 2 du khách nước ngoài bị lạc trong khu vực rừng đặc dụng.

Trước đó, lúc 18h50 ngày 17/10, sau nhận tin báo của người dân về việc có du khách đi lạc trong rừng, tổ công tác Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên phối hợp Công an xã Tả Van lập phương án tìm kiếm, khoanh vùng khu vực thuộc lô 9, khoảnh 4, tiểu khu 272, thôn Sín Chải, xã Tả Van.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới