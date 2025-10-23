Hải Phòng phát hiện 673 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày

Trong 3 ngày cao điểm, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 673 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Ngày 23/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, thực hiện kế hoạch Tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm nồng độ cồn”, trong 3 ngày 18, 19 và 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai lực lượng và phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn các trường hợp tham gia giao thông tuyến đường Phạm Văn Đồng

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra hơn 64.100 lượt phương tiện tham gia giao thông, phát hiện 673 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 594 trường hợp điều khiển xe mô tô, 60 trường hợp điều khiển ô tô, 19 trường hợp điều khiển xe thô sơ.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, bất kể ngày thường hay ngày lễ, Tết, cho đến khi hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Việc lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc và Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

