Bắt giữ đối tượng trộm xe ô tô tải ở Hà Tinh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Nguyễn Hoàn Phúc (Lâm Đồng) đã đột nhập lấy trộm chiếc ô tô tải, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàn Phúc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 10/8, Công an phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tiếp nhận tin báo của anh Đ.H.Y. (SN 1987, trú tại TDP Hòa Lộc, phường Sông Trí) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 01 xe ô tô tải nhãn hiệu Teraco, màu trắng, biển số 38C-192.81.

Đối tượng Nguyễn Hoàn Phúc cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoành Sơn nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm là Nguyễn Hoàn Phúc (SN 2005, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

