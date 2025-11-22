Bắt giữ 2 phương tiện chở cát lậu ở Vĩnh Long

Trước đó, vào lúc 23h ngày 17/11, tại tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã Phú Phụng, Tổ công tác của Công an xã Phú Phụng phát hiện 01 tàu sắt có biển kiểm soát VL-16.157 đang tàng trữ 18,35 m3 cát sông.

Lực lượng Công an bắt giữ tàu chở cát lậu.

Quá trình kiểm tra, trên phương tiện có ông L.V.U (sinh năm 1987) và ông T.V.N (sinh năm 1944), cùng ĐKTT ấp Mỹ Chánh 2 (xã Phước Long) đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số cát.

Đến 23h45 cùng ngày, Tổ Công tác phát hiện thêm 01 phương tiện ghe gỗ không mang bảng kiểm soát, tàng trữ hơn 6m3 cát không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

