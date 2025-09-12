Bắt giữ 2 đối tượng phá khóa, trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng ở Sơn La

Sơn lợi dụng đêm khuya, phá khóa, đột nhập nhiều cửa hàng trộm điện thoại. Sau đó, Sơn đã cùng Đạt tìm, bán số tài sản đã trộm cắp được lấy tiền tiêu sài.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can đối với Lò Thanh Sơn – sinh năm 2000 và Lò Văn Đạt – sinh năm 1993, đều trú tại: Bản Lướt, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) tống đạt khởi tố các bị can.

Kết quả điều tra xác định: Kể từ ngày 23/5/2025 đến ngày 18/6/2025, bị can Lò Thanh Sơn lợi dụng đêm khuya, phá khóa, đột nhập để thực hiện 3 vụ Trộm cắp tài sản tại quán “Trung Anh mobile” thuộc Tổ 1, phường Chiềng Sinh và quán “Quân Mobile” thuộc Tiểu khu 21,xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La; chiếm đoạt tổng số 51 chiếc điện thoại di động các loại, tổng giá trị định giá là 177.499.000 VNĐ.

Với sự hứa hẹn giúp sức từ trước, Lò Văn Sơn đã cùng Lò Văn Đạt tìm, bán số tài sản đã trộm cắp được lấy tiền tiêu sài cá nhân hết. Ngoài 3 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Sơn La, bước đầu Sơn và Đạt khai nhận còn thực hiện 2 vụ Trộm cắp tài sản tại tỉnh Bắc Ninh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra, đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can để quần chúng nhân dân nêu cao cảnh giác.

