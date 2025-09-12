Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng phá khóa, trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng ở Sơn La

Sơn lợi dụng đêm khuya, phá khóa, đột nhập nhiều cửa hàng trộm điện thoại. Sau đó, Sơn đã cùng Đạt tìm, bán số tài sản đã trộm cắp được lấy tiền tiêu sài.

Gia Đạt

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can đối với Lò Thanh Sơn – sinh năm 2000 và Lò Văn Đạt – sinh năm 1993, đều trú tại: Bản Lướt, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

1-15-1536x582.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) tống đạt khởi tố các bị can.

Kết quả điều tra xác định: Kể từ ngày 23/5/2025 đến ngày 18/6/2025, bị can Lò Thanh Sơn lợi dụng đêm khuya, phá khóa, đột nhập để thực hiện 3 vụ Trộm cắp tài sản tại quán “Trung Anh mobile” thuộc Tổ 1, phường Chiềng Sinh và quán “Quân Mobile” thuộc Tiểu khu 21,xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La; chiếm đoạt tổng số 51 chiếc điện thoại di động các loại, tổng giá trị định giá là 177.499.000 VNĐ.

Với sự hứa hẹn giúp sức từ trước, Lò Văn Sơn đã cùng Lò Văn Đạt tìm, bán số tài sản đã trộm cắp được lấy tiền tiêu sài cá nhân hết. Ngoài 3 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Sơn La, bước đầu Sơn và Đạt khai nhận còn thực hiện 2 vụ Trộm cắp tài sản tại tỉnh Bắc Ninh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra, đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can để quần chúng nhân dân nêu cao cảnh giác.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#trộm điện thoại #đột nhập cửa hàng #phá khóa #bắt giữ tội phạm #tội phạm trộm cắp #bán tài sản trộm cắp

Bài liên quan

Xã hội

Đôi bạn thân “dắt” nhau vào tù vì trộm cắp tài sản

Dù đã có nhiều tiền án, tiền sự nhưng Hồ Văn Thành và Nguyễn Văn Út không lấy làm tỉnh ngộ mà vẫn trượt dài trên con đường phạm tội.

Ngày 12/9, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai bị cáo Hồ Văn Thành (SN 1988) và Nguyễn Văn Út (SN 1986, cùng trú phường Phú Xuân, TP. Huế) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Thành và Út sống gần nhà, cùng nghỉ học sớm. Do ăn chơi lêu lổng, nghiện ngập ma túy, cả hai dần trượt dài trên con đường phạm tội. Cả Thành và Út đều có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp và ma túy, nhưng vẫn không tỉnh ngộ.

Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên “sa lưới” sau hơn 1 năm trốn nã

Công an TP. Đà Nẵng vừa bắt giữ Nguyễn Duy Quang bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”, khi đối tượng nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 12/9, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nguyễn Duy Quang (SN 1997, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) khi đối tượng vừa nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Được biết, Quang là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng (cũ) ra quyết định truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 5 đối tượng ở Hải Phòng cướp tài sản, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng vừa triệt xóa ổ nhóm 5 đối tượng cướp tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt xóa ổ nhóm, bắt 5 đối tượng về các hành vi Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Gây rối trật tự công cộng tại địa bàn phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

788.jpg
Các đối tượng liên quan vụ án.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới