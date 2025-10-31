Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hải Ninh

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

3444-9363.jpg
Diễn viên Trương Ngọc Ánh làm việc với cán bộ điều tra.

Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

#Trương Ngọc Ánh #bắt giữ #chiếm đoạt tài sản #bất động sản #đầu tư #hợp đồng giả

Bài liên quan

Xã hội

Động cơ của kẻ sát nhân dùng súng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Lê Sỹ Tùng không có công ăn việc làm, không có thu nhập, nhưng lại thích hưởng thụ lối sống xa hoa. Để có tiền tiêu xài, Tùng nảy sinh ý định gây án.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát, sử dụng súng sát hại, giết chết 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm cùng tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Tùng về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, T.N.D và D.M.C (tỉnh Lâm Đồng) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 31/10, thông tin từ Công an xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Trước đó, vào khoảng 13h00 ngày 21/10, Công an xã Bảo Lâm 5 nhận được tin báo của anh Ngô Văn Hai (SN 1979, trú thôn 1 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5), về việc bị mất trộm một xe máy hiệu Yamaha Sirius khi đang để trước nhà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới