Xã hội

Bắt đối tượng vào cửa hàng hỏi mua điện thoại rồi cướp giật tài sản

Bình khai do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nghĩ ra thủ đoạn điều khiển xe mô tô đi tìm các cửa hàng mua bán điện thoại hỏi mua rồi cướp giật tài sản.

Gia Đạt

Ngày 2/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết vừa phát hiện, bắt giữ Đặng Thanh Bình, sinh năm 1989, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, là đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Khánh Hội và xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình.

capture.png
Đối tượng Đặng Thanh Bình cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra ban đầu, Đặng Thanh Bình khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra thủ đoạn điều khiển xe mô tô đi tìm các cửa hàng mua bán điện thoại trên địa bàn tỉnh, sau đó dựng xe cách cửa hàng khoảng 30m rồi vào vờ hỏi mua điện thoại.

Khi chủ cửa hàng đưa cho xem điện thoại, Bình sẽ cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy. Bằng thủ đoạn trên, tối ngày 7/10/2025, Đặng Thanh Bình đã cướp giật 1 chiếc điện thoại Iphone 14 Promax tại cửa hàng mua bán điện thoại Đức Cường Mobile ở xã Khánh Hội. Sau đó, tối 26/10/2025, Đặng Thanh Bình lại tiếp tục cướp giật chiếc điện thoại Iphone 12 Promax tại cửa hàng mua bán điện thoại Việt Phấn ở xã Lai Thành.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ xe máy biển kiểm soát 35H5-1012 và 2 điện thoại di động là tài liệu, vật chứng của vụ án trên để điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

