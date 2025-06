Xe khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an phường Kỳ Liên bắt giữ đối tượng Vũ Đức Hải (sinh năm 2005, trú tại thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), chỉ sau 15 giờ sau khi đối tượng gây án.

Đối tượng Vũ Đức Hải bị bắt tại Hà Tĩnh.