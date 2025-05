Khởi tố 4 đối tượng ở Hà Nội làm giả hơn 17 tấn gạo ST25

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Bốn bị can gồm: Phạm Thị Ánh Tuyết (SN 1969, chủ cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ, số 248 phố Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, chủ cửa hàng Gạo Tâm Bình, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng trú tại xã Đức Giang, chuyên kinh doanh bao bì).

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, ngày 14/5, Đội Chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 875 kg gạo giả mang nhãn Gạo Ông Cua – Đặc sản Sóc Trăng, do Doanh nghiệp Hồ Quang Trí đăng ký và phân phối.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Ánh Tuyết khai nhận: Nhận thấy người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng gạo ST25 Lúa - Tôm mang nhãn hiệu Gạo Ông Cua, Tuyết đã bắt tay với Nguyễn Thị Bình lên kế hoạch trục lợi. Hai người bàn bạc và quyết định sử dụng loại gạo rẻ tiền hơn, rồi đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí – đơn vị sở hữu thương hiệu Gạo Ông Cua nổi tiếng. Bao bì giả được mua từ Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc.

Hai đối tượng này không tích trữ hàng sẵn, chỉ sản xuất khi có đơn đặt số lượng lớn. Để tăng tính thuyết phục, nhóm này còn sử dụng máy ép nhiệt, máy khâu túi, cân điện tử... như một dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp. Sơ bộ, cơ quan điều tra xác định tổng lượng gạo giả đã được bán ra thị trường lên tới 17,3 tấn. Nhóm đối tượng bán giá cao gấp đôi, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, thu giữ gần 6 tấn gạo đang chờ đóng gói, cùng hơn 38.000 bao bì giả, máy móc sản xuất và nhiều tang vật khác.

