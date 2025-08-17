Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm nhân viên cấu kết, trộm hàng chục tấn sáp của công ty

Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, nhóm nhân viên này nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp của công ty, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Thanh Hà

Ngày 17/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 7 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; riêng Nguyễn Phúc Thế Hùng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/7, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (Khu công nghiệp Đà Nẵng) phát hiện nhiều kiện sáp paraffin – nguyên liệu sản xuất nến – bị tháo niêm phong, mất khoảng 21 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

nhom-trom.jpg
Nhóm nhân viên cấu kết với nhau trộm hàng chục tấn sáp của công ty.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp Công an phường An Hải điều tra.

Đến ngày 14/8, lực lượng công an đã làm rõ 8 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều nhân viên và bảo vệ của chính công ty.

Cầm đầu nhóm này là Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc, Đỗ Quang Sang – tất cả đều là nhân viên. Những người này bàn bạc, lợi dụng ca trực để cắt camera, mở kho, dùng xe nâng tráo thùng hàng. Để hoàn tất phi vụ, nhóm lôi kéo thêm Mai Duy Hưng (nhân viên kho), Lê Xuân Vinh (bảo vệ) và Trần Phan Huy Thông (lái xe).

Đặc biệt, cả nhóm móc nối với Nguyễn Phúc Thế Hùng, chủ cơ sở sản xuất nến, để tiêu thụ sáp trộm được với giá 28.000 đồng/kg, dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp. Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, nhóm này đã nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét, công an thu giữ 2 tấn sáp từ Nguyễn Văn Thông (người mua lại từ Hùng) và 728kg sáp tại cơ sở sản xuất của Hùng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

