Xã hội

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công khai đường dây nóng

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục C04 đã công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bảo Ngân

Ngày 10/10, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), công bố đường dây nóng 0769.04.04.04 nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức và người dân về tội phạm, tệ nạn ma túy.

aa.jpg
Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/7. (Ảnh: H.A).

Đường dây nóng 0769.04.04.04 hoạt động 24/7 từ ngày 10/10, tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy qua điện thoại, tin nhắn và Zalo. Đường dây nóng hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần (24/7), bắt đầu từ 10h cùng ngày. Người dân có thể cung cấp thông tin qua cuộc gọi (thông thường hoặc qua ứng dụng Zalo) và tin nhắn (SMS hoặc Zalo).

Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.

Việc thiết lập đường dây nóng thể hiện quyết tâm của lực lượng cảnh sát trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

