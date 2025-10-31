Cố băng qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông tan nát

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một nam thanh niên chạy ra trước đầu tàu hỏa để cứu người đàn ông ngã xuống đường ray.

Người đàn ông này, được cho là người Nga, có thể được nhìn thấy đang loạng choạng đi về phía đường ray khi ánh đèn của đoàn tàu chở khách xuất hiện ở phía xa. Khi đến sát đường ray, anh ta đột nhiên dừng lại trước mất thăng bằng và ngã xuống.