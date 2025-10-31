Cố băng qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông tan nát

Hàng trăm hành khách nhảy xuống biển sau khi tàu bốc cháy
Chiều 20/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu chở khách KM Barcelona VA khi tàu đang di chuyển gần đảo Talise, tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia.
Sự cố khiến hàng trăm hành khách hoảng loạn nhảy xuống biển trong nỗ lực thoát thân khi ngọn lửa bao trùm con tàu.
Theo The Sun, vụ cháy bắt đầu vào khoảng 13h30p (giờ địa phương), khi tàu KM Barcelona VA đang trên hành trình từ quần đảo Talaud đến thành phố Manado.
