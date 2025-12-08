Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Xe hơi chết máy kẹt cứng trên đường ray, tàu hỏa phải dừng khẩn cấp

Tàu hỏa đã kịp thời dừng khẩn cấp khi phát hiện xe hơi chết máy nằm chắn ngang đường ray, tránh được nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trường Hân t/h

Vào lúc 14h ngày 5/12/2025, tàu hàng AH1 do đầu máy Đổi mới số hiệu D19E-950 kéo, khi chạy đến km 323+850 khu gian Vinh – Yên Xuân, tỉnh Nghệ An, đã phải dừng khẩn cấp sau khi phát hiện một ô tô con bị chết máy, nằm chắn ngang đường sắt, thông tin trên VOV Giao Thông.

Đoàn tàu đã kịp dừng lại khoảng cách an toàn với chiếc xe bị kẹt.
﻿Video: Van Phuc / MXH Facebook

Khi phát hiện chướng ngại vật và hai người ra tín hiệu xin dừng phía trước, lái tàu Đỗ Trung Kiên đã lập tức thực hiện thao tác hãm phanh khẩn cấp theo đúng quy trình quy định. Đây là phản ứng rất quan trọng, bởi với đoàn tàu kéo theo 24 toa xe hàng, tải trọng gần 850 tấn, đang chạy với vận tốc cao, khoảng cách cần thiết để dừng tàu thường lớn hơn nhiều so với phương tiện đường bộ. Việc chủ động nhận diện nguy cơ, hãm phanh trong thời gian rất ngắn đã giúp loại trừ khả năng xảy ra va chạm, có thể dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng cả về người lẫn phương tiện.

Vị trí xảy ra sự việc là lối đi tự mở tại km 323+850, đã được bố trí các biện pháp bảo đảm an toàn thuộc trách nhiệm đường sắt như biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa”, cột chôn thu hẹp, tầm nhìn thông thoáng, mặt đường qua lối đi đã được thi công theo Văn bản 3077/BGTVT-KCHT ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Theo rà soát của Phân ban An toàn thuộc Ban ANAT (Tổng công ty ĐSVN), khu vực này đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy định liên quan đến bảo đảm an toàn chạy tàu.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, ngành Đường sắt đã liên hệ với Công an và UBND xã Thiên Nhẫn (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để đề nghị tăng cường tuyên truyền đối với người tham gia giao thông, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế phối hợp giữa đường bộ và đường sắt.

#tàu hỏa #đường ray #nguy cơ tai nạn #nghệ an #giao thông #an toàn đường sắt

Bài liên quan

Video

Ô tô thoát nạn trong gang tấc khi bị 'tuột' bánh trên đường ray tàu hỏa

Cảnh sát Ba Lan cho biết một chiếc ô tô đã bị mất một bánh khi đang chạy qua đường ngang khi một đoàn tàu đang lao tới.

Một nhóm thanh niên khi di chuyển qua khu vực gần Katowice, Ba Lan, bỗng bánh trước của xe bị tuột ra gây mắc kẹt trên đường ray. Đáng nói là một chuyến tàu sắp đi qua, được báo hiệu bằng đèn đỏ nhấp nháy.

Đứng trước tình huống bất ngờ này, hai thanh niên nhảy ra khỏi xe ngay lập tức và bắt đầu cứu những gì có thể trước khi tàu tới. Hành động của họ đã được camera an ninh ghi lại. Một cảnh sát mặc thường phục đi qua cũng đã chạy đến giúp đỡ.

Xem chi tiết

Video

Cố băng qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông tan nát

Vụ tai nạn xảy ra khiến chiếc xe tải bị đoàn tàu tông văng, kéo lê vài mét. Tài xế và một người khác may mắn sống sót.

Xem chi tiết

Video

Thót tim khoảnh khắc thanh niên lao qua đầu tàu hỏa, cứu người trên đường ray

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một nam thanh niên chạy ra trước đầu tàu hỏa để cứu người đàn ông ngã xuống đường ray.

Người đàn ông này, được cho là người Nga, có thể được nhìn thấy đang loạng choạng đi về phía đường ray khi ánh đèn của đoàn tàu chở khách xuất hiện ở phía xa. Khi đến sát đường ray, anh ta đột nhiên dừng lại trước mất thăng bằng và ngã xuống.

Thanh niên lao ra trước đầu tàu, cứu người ngã gục trên đường ray
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới