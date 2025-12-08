Xe hơi chết máy kẹt cứng trên đường ray, tàu hỏa phải dừng khẩn cấp

Vào lúc 14h ngày 5/12/2025, tàu hàng AH1 do đầu máy Đổi mới số hiệu D19E-950 kéo, khi chạy đến km 323+850 khu gian Vinh – Yên Xuân, tỉnh Nghệ An, đã phải dừng khẩn cấp sau khi phát hiện một ô tô con bị chết máy, nằm chắn ngang đường sắt, thông tin trên VOV Giao Thông.

Đoàn tàu đã kịp dừng lại khoảng cách an toàn với chiếc xe bị kẹt.

﻿Video: Van Phuc / MXH Facebook

Khi phát hiện chướng ngại vật và hai người ra tín hiệu xin dừng phía trước, lái tàu Đỗ Trung Kiên đã lập tức thực hiện thao tác hãm phanh khẩn cấp theo đúng quy trình quy định. Đây là phản ứng rất quan trọng, bởi với đoàn tàu kéo theo 24 toa xe hàng, tải trọng gần 850 tấn, đang chạy với vận tốc cao, khoảng cách cần thiết để dừng tàu thường lớn hơn nhiều so với phương tiện đường bộ. Việc chủ động nhận diện nguy cơ, hãm phanh trong thời gian rất ngắn đã giúp loại trừ khả năng xảy ra va chạm, có thể dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng cả về người lẫn phương tiện.

Vị trí xảy ra sự việc là lối đi tự mở tại km 323+850, đã được bố trí các biện pháp bảo đảm an toàn thuộc trách nhiệm đường sắt như biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa”, cột chôn thu hẹp, tầm nhìn thông thoáng, mặt đường qua lối đi đã được thi công theo Văn bản 3077/BGTVT-KCHT ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Theo rà soát của Phân ban An toàn thuộc Ban ANAT (Tổng công ty ĐSVN), khu vực này đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy định liên quan đến bảo đảm an toàn chạy tàu.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, ngành Đường sắt đã liên hệ với Công an và UBND xã Thiên Nhẫn (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để đề nghị tăng cường tuyên truyền đối với người tham gia giao thông, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế phối hợp giữa đường bộ và đường sắt.