Công an thông tin về vụ bắt nhóm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sau nhiều ngày đêm nỗ lực, chiều 5/2 Công an tỉnh Gia Lai đã truy bắt thành công 2 tên cướp ngân hàng tại phường Hội Phú xảy ra vào chiều 19/1.

Quang cảnh buổi họp báo sáng 6/2

Sáng 6/2, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo



Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ CA chủ trì họp báo

Cụ thể, sau khi gây án và cướp được số tiền lớn, hai đối tượng đã trốn vào TP HCM để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, đối tượng Lê Văn Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng Phạm Anh Tài tiếp tục trốn.

Hai nghi phạm cướp ngân hàng là Phạm Anh Tài (Biệt danh: Tài đen) và Lê Văn Ân ( trú tại thôn 8, xã Đắk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt.

Sau quá trình khẩn trương điều tra truy xét, chiều 5/2/2025, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt thành công Phạm Anh Tài (biệt danh Tài đen, sinh năm 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi); Lê Văn Ân (sinh năm 1991, trú tại thôn 8, xã Đắk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi)

Khám xét thu giữ tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chưa xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Để biểu dương thành tích của các lực lượng, đơn vị nghiệp vụ tham gia điều tra phá án vụ cướp ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi đến các đơn vị này.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, thứ trưởng Bộ CA trao thư khen của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị lập chiến công xuất sắc.

Cụ thể, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP HCM; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh trong vụ bắt giữ 02 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.