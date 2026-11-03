Bắt 7 đối tượng trộm cướp dọc tuyến sông Đồng Nai

Các đối tượng dùng xuồng máy đột nhập nhà dân và các công trình ven sông để trộm. Khi bị phát hiện, chúng dùng dao khống chế cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 3/11, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Đồng Nai và công an địa phương triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, cướp tài sản hoạt động trên tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông giáp ranh.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại các khu vực tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai, thuộc địa bàn các phường Long Phước, Long Trường và Long Bình (TP HCM). Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nơi có tài sản, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác nhằm tránh sự truy bắt.

Quá trình xác minh, công an phát hiện Trần Hữu Bình (SN 1996, ngụ phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Người này sử dụng xuồng composite màu trắng, có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tài sản tại phường Long Trường. Từ những tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng phối hợp truy xét.

Tang vật vụ án

Ngày 11/10, lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993, ngụ phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai) tại khu vực cầu An Định, phường An Phước, thành phố Đồng Nai.

Tại hiện trường, công an thu giữ 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng. Toàn bộ số dây điện đã được cắt thành từng đoạn dài khoảng một mét. Quang khai nhận mua số tài sản trên từ Bình và biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có.

Từ lời khai và tài liệu điều tra, công an tiếp tục truy bắt Trần Văn Thiên (SN 2004), Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994), Nguyễn Minh Thuận (SN 2003), cùng trú tại các địa phương thuộc thành phố Đồng Nai và tỉnh Vĩnh Long. Các đối tượng thừa nhận số dây điện trên được lấy trộm trong hai ngày 10 và 11/10/2026. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ thêm vai trò của Dương Hoài Vũ (SN 1990) và Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình).

Theo điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng xuồng máy di chuyển dọc các tuyến sông, tìm kiếm mục tiêu tại nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ. Khi thực hiện hành vi, các đối tượng chuẩn bị sẵn dao để đe dọa, khống chế nạn nhân nếu bị phát hiện hoặc chống trả.

Đáng chú ý, ngày 20/7/2025, nhóm đối tượng đột nhập một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước, lấy túi tiền và điện thoại. Một đối tượng tiếp tục quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, đối tượng dùng dao đe dọa, giật dây chuyền rồi chạy xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Đến ngày 23/7/2025, tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, nhóm này đang cắt dây cáp điện đưa xuống xuồng thì bị công nhân phát hiện. Một đối tượng lập tức dùng dao đe dọa để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo hướng sông Đồng Nai. Một vụ việc khác xảy ra ngày 8/12/2025 tại cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường. Sau khi lấy nhiều tài sản, các đối tượng đột nhập phòng ngủ của một phụ nữ. Khi nạn nhân tỉnh giấc và tri hô, chúng dùng dao khống chế, buộc nạn nhân mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi bỏ trốn bằng xuồng máy.

Ngoài các vụ trên, nhóm đối tượng còn khai nhận trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại một bến xe buýt thuộc phường Long Phước; lấy trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân và thực hiện vụ trộm tại một quán cà phê trên địa bàn phường Long Trường. Hai vụ việc gần nhất xảy ra ngày 10 và 11/10/2026 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và một công trình thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Sau khi trộm dây điện, các đối tượng cắt nhỏ thành từng đoạn để dễ vận chuyển và tiêu thụ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 con dao, một cây rựa cùng nhiều công cụ phục vụ việc trộm cắp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng, máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ án.

7 đối tượng bị bắt để điều tra về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thực nghiệm hiện trường những vụ việc được làm rõ. Kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai của các đối tượng, góp phần củng cố chứng cứ và xác định vai trò của từng người.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 7 đối tượng để điều tra về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Video: Triệt phá nhóm "đầu trộm, đuôi cướp" ven sông Đồng Nai

Đến nay, công an đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm này thực hiện. Công an TP HCM đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.