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Xã hội

Hành trình 43 năm trốn truy nã của người phụ nữ giết bạn cướp vàng

Thay tên đổi họ, lập gia đình sống trong vỏ bọc suốt hơn bốn thập kỷ, người phụ nữ 69 tuổi đã từng giết bạn cướp vàng vẫn bị trinh sát lần ra tung tích nhờ công tác xác minh nghiệp vụ.

Phương Nam

Ngày 19/10, Công an xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1957), khép lại hành trình 43 năm trốn chạy của người phụ nữ có vẻ ngoài hiền lành này.

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Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết lúc vừa bị bắt giữ (Ảnh Công an cung cấp)

Năm 1979, khi mới 22 tuổi, Nguyễn Thị Tuyết đã ra tay sát hại chính người bạn thân cùng tuổi là Phạm Thị Phước để cướp một sợi dây chuyền và đôi bông tai bằng vàng. Gây án xong, Tuyết bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị bắt giữ và bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình (cũ) tuyên án chung thân về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Thế nhưng, năm 1983, sau 4 năm thụ án tại Trại cải tạo Kim Sơn (Gia Lai), lợi dụng sơ hở trong lúc lao động, Tuyết trốn khỏi trại giam. Sau đó, Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm số 166/TN.

Từ đây, là chuỗi ngày Tuyết dùng mọi thủ đoạn để xóa sạch dấu vết, đổi tên thành Trần Thị Bích Liên, khai sinh năm 1962 và dạt về thôn Cát An, xã Cát Tiên 2 (Lâm Đồng) định cư. Tại đây, Tuyết lập gia đình, sinh con... Không một ai ở vùng quê yên bình này mảy may nghi ngờ người phụ nữ 69 tuổi ấy từng mang trên mình mức án chung thân của một kẻ sát nhân. Suốt 43 năm, bà ta chưa từng về quê cũ, sống lặng lẽ để bưng bít thân phận.

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Công an Quảng Ngãi di lý Trần Thị Tuyết về trại giam (ảnh Công an Quảng Ngãi)

Nhưng dù hồ sơ đã ngả màu thời gian, dù kẻ trốn nã đã thay hình đổi dạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn kiên trì bám từng manh mối theo dòng thời gian.

Ngày 16/10, sau khi xác lập chính xác tọa độ và nhân thân của mục tiêu, một nhóm trinh sát đã phối hợp với Công an xã Cát Tiên 2 đến nhà như một cuộc thăm hỏi bình thường. Chỉ khi các trinh sát gọi đúng tên họ, người phụ nữ 69 tuổi này mới chết lặng đưa tay vào còng số 8 trong sự bàng hoàng tột độ của chồng con và toàn thể hàng xóm láng giềng, những người suốt mấy mươi năm qua chỉ biết đến bà qua lớp mặt nạ của sự hiền lành, lương thiện.

Hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết đã được di lý về Quảng Ngãi để xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền.

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