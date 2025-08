Bắt đối tượng cướp tài sản của phụ nữ chở theo con nhỏ ở Hải Phòng

Ngày 6/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, tối 3/7, chị Đ.T.H, sinh năm 1976, trú tại thôn Đồng Đức, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, trong quá trình điều khiển xe máy, chở theo cháu nhỏ ngồi phía sau, mang theo một điện thoại di động Oppo Find X8 Pro (trị giá khoảng 20 triệu đồng). Khi chị Đ.T.H đi đến khu vực xã Tân Kỳ thì bị 2 đối tượng điều khiển xe máy chạy cùng chiều, từ phía sau vượt lên, áp sát và cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Các đối tượng Trần Bá Cường và Vũ Văn Hiếu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp Công an xã Tân Kỳ tiến hành điều tra, truy xét. Đến ngày 9/7/2025, lực lượng Công an bắt giữ 2 đối tượng: Trần Bá Cường, sinh năm 2005, trú tại xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng, Vũ Văn Hiếu sinh năm 2002, trú tại xã Gia Phúc, hiện ở xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng, đồng thời thu giữ tang vật của vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Trần Bá Cường, Vũ Văn Hiếu để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

