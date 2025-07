Bắt 2 đối tượng cướp tài sản người đi đường ở Lâm Đồng

Ngày 17/7, thông tin từ Công an xã Đồng Kho (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/7, chị T.T.M.T (SN 1981, trú thôn Lạc Thuận, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) đến Công an xã Đồng Kho trình báo việc bị 2 nam thanh niên cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 16/7, chị T. đang trên đường từ cơ quan trở về nhà, khi đến khu vực giáp ranh giữa hai xã Tánh Linh và Đồng Kho thì bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô đi từ phía sau, vượt lên giật túi xách của chị T. để phía trước.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trong túi xách có khoảng 4 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ chạy về hướng xã Tánh Linh.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Kho đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với Công an xã Tánh Linh và các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành truy bắt 2 đối tượng.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định, bắt giữ 2 nghi phạm thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên là H.A.K và H.N.T đều trú tại xã Đồng Kho.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

