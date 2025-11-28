Bắt 2 'đạo chích' nhiều tiền án, trộm xe máy người dân đi làm nương

Ngày 28/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Quy Mông vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai), Công an phường Âu Lâu, Công an phường Yên Bái bắt giữ thành công hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân.

Theo đó, hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trọng Sim (thường gọi là Tít, sinh năm 1996, trú tại tổ dân phố Ngòi Đong, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) và Đào Minh Tiến (sinh năm 1996, trú tại thôn Bu Thấp, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).

Hai đối tượng và vật chứng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận sáng ngày 22/11, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân trong khi làm nương (để xe máy ở ven đường mà không có người trông coi) tại khu vực đường liên thôn, thôn Yên Thịnh, xã Quy Mông (tỉnh Lào Cai), các đối tượng đã thực hiện việc cắt, đấu dây, mở điện để trộm cắp 1 xe máy. Sau đó, mang đến cất giấu tại một địa điểm thuộc phường Yên Bái thì bị phát hiện và bắt giữ.

Trước khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Trọng Sim đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Đối tượng Đào Minh Tiến đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài sản” và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

