Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 2 'đạo chích' nhiều tiền án, trộm xe máy người dân đi làm nương

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sim và Tiến để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo Ngân

Ngày 28/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Quy Mông vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai), Công an phường Âu Lâu, Công an phường Yên Bái bắt giữ thành công hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân.

Theo đó, hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trọng Sim (thường gọi là Tít, sinh năm 1996, trú tại tổ dân phố Ngòi Đong, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) và Đào Minh Tiến (sinh năm 1996, trú tại thôn Bu Thấp, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).

cats-6054.jpg
Hai đối tượng và vật chứng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận sáng ngày 22/11, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân trong khi làm nương (để xe máy ở ven đường mà không có người trông coi) tại khu vực đường liên thôn, thôn Yên Thịnh, xã Quy Mông (tỉnh Lào Cai), các đối tượng đã thực hiện việc cắt, đấu dây, mở điện để trộm cắp 1 xe máy. Sau đó, mang đến cất giấu tại một địa điểm thuộc phường Yên Bái thì bị phát hiện và bắt giữ.

Trước khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Trọng Sim đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Đối tượng Đào Minh Tiến đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài sản” và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#trộm xe máy người dân đi làm nương #Công an Lào Cai #trộm cắp tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nóng nhóm đối tượng trộm xe máy ở Quảng Trị

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Tân Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã làm rõ vụ trộm cắp xe máy, bắt giữ 3 đối tượng.

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 23/11, Công an xã Tân Gianh tiếp nhận tin báo của anh Phạm Gia Huy (SN 2008, trú tại thôn Tân Thị, xã Tân Gianh) về việc bị mất trộm xe máy.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nam thanh niên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Hưng Yên

Mở rộng điều tra vụ án, Nghiêm Đắc Quang ngoài việc trộm cắp tài sản tại thôn Giang, xã Lương Bằng còn tiến hành 6 vụ trộm cắp tài sản khác.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua, Công an xã Lương Bằng nhận được tin báo của anh T.V.L, SN: 1984, trú tại thôn Giang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên về việc tối ngày 15 rạng sáng ngày 16/11/2025 gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá khoảng 10.000.000 đồng.

5.jpg
Đối tượng Nghiêm Đắc Quang thực nghiệm quá trình gây án.
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ trộm xe máy ở Đồng Tháp 'sa lưới'

Phát hiện xe máy của người dân dựng ở lề đường, Nguyễn Anh Trung (tỉnh Đồng Tháp) đã lén lấy trộm, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Trung (ngụ xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 23/10, do đường bị ngập nước nên ông Huỳnh Minh Hoàng (ngụ tại ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) để xe máy ở ngoài đường bê tông cách nhà khoảng 30m.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới