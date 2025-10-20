Hà Nội

Xã hội

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 12 Fengshen cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. 

Theo PV/VOV.VN

Hiện trạng bão số 12

Hồi 4h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Hồi 04 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo diễn biến báo số 12 từ 24–72 giờ tới

Cảnh báo (72–120 giờ tới): Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão số 12

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

#bão số 12 #Hoàng Sa #gió mạnh #Bắc Biển Đông #lũ quét #sạt lở đất

Bài liên quan

Xã hội

Bão số 12 Fengshen tăng cấp khi vào Biển Đông

Bão số 12 Fengshen đã đi vào Biển Đông chiều 19/10, di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 19/10, bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Lúc 16h, tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ Bắc – 119,7 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 20–25 km/giờ.

2025101909.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Xã hội

Biển Đông khả năng có bão số 12, các tỉnh chủ động ứng phó

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản số 17/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông; dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

Xem chi tiết

