Xã hội

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông tin về áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 14/1, ở phía đông Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới với gió mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.

ap-thap-nhiet-doi-1768371377390810341450.jpg
Vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới.

Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão đầu tiên trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026. Sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng bắc dọc theo khu vực vùng biển phía đông của Philippines. Do ở khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía đông bắc của Philippines vào khoảng ngày 19 đến 20/1.

Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến tháng 3, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 4 đến tháng 6/2026, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông tương đương so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta là không cao. Thống kê trung bình nhiều năm giai đoạn từ tháng 4 - 6 hằng năm có khoảng 1,8 cơn hoạt động trên Biển Đông, và chỉ khoảng 0,3 cơn đổ bộ vào nước ta.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết La Nina đang có xu hướng suy yếu khá nhanh. Dự báo 2026 khả năng là một năm ENSO chuyển pha điển hình, tháng 1 - 5 chuyển sang trạng thái ENSO trung tính với xác suất 75-85%.

Giữa năm, ENSO trung tính vẫn là trạng thái chủ đạo, tuy nhiên nhiệt độ mặt nước biển có xu thế tăng. Từ nửa cuối năm, xác suất xuất hiện El Nino bắt đầu tăng lên khoảng 55-65%. Nếu hình thành, nhiều khả năng đây sẽ là El Nino yếu đến trung bình, tương tự các năm 1996, 2009, 2014, 2018. Với kịch bản ENSO năm 2026, ông Khiêm dự báo năm nay bão và áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều, nhưng cường độ và quỹ đạo khó lường, nhất là nửa cuối mùa khi ENSO chuyển từ trung tính sang pha nóng.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#áp thấp nhiệt đới #Biển Đông #bão #thời tiết #dự báo #khí tượng

