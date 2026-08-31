Bánh Trung thu vào mùa sớm, sức mua trên Shopee tăng mạnh

Nhu cầu bánh Trung thu và sản phẩm mùa lễ trên Shopee tăng đột biến, giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho mùa Trung thu sắp tới.

Theo dữ liệu nội bộ của Shopee, trong tháng 8/2026, nhóm sản phẩm phục vụ Trung thu ghi nhận gần 1 triệu lượt tìm kiếm. Bánh Trung thu được quan tâm nhiều nhất, tiếp đến là đèn lồng, hộp quà, đồ làm bánh và các sản phẩm phục vụ trải nghiệm mùa lễ.

Đáng chú ý, sự quan tâm trên công cụ tìm kiếm đã chuyển thành sức mua. Số đơn hàng của nhóm sản phẩm phục vụ Trung thu trên Shopee tăng gần 50% so với cùng thời điểm mùa Trung thu năm trước. Riêng bánh Trung thu, số đơn hàng trong hai tháng trước Trung thu năm 2026 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Ảnh minh họa.

Diễn biến này cho thấy người tiêu dùng có xu hướng chuẩn bị cho mùa Trung thu sớm hơn, đồng thời mở rộng nhu cầu ra ngoài việc mua bánh. Từ sản phẩm ăn uống truyền thống, mùa lễ đang kéo theo nhu cầu về quà tặng, trang trí và các sản phẩm phục vụ trải nghiệm.

Với các doanh nghiệp kinh doanh bánh Trung thu, việc người tiêu dùng tìm kiếm và đặt hàng sớm tạo thêm thời gian để thương hiệu chủ động kế hoạch sản xuất, hàng hóa và truyền thông. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với ngành hàng có tính mùa vụ cao, khi thời gian bán hàng tập trung trong một khoảng ngắn.

Lâm Thủy, một thương hiệu truyền thống đang đẩy mạnh kinh doanh trên thương mại điện tử, lựa chọn tăng cường nội dung trực quan để tiếp cận khách hàng. Thương hiệu sử dụng livestream để giới thiệu mẫu mã, đặc điểm từng loại bánh và giải đáp thắc mắc trực tiếp, đồng thời khai thác Shopee Video để đưa sản phẩm đến gần người mua hơn.

Ảnh minh họa.

Sau khi đẩy mạnh livestream trong dịp 8.8, lượt truy cập gian hàng Lâm Thủy trên Shopee tăng hơn 80% so với tuần trước đó. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đẩy mạnh livestream và chương trình ưu đãi trong dịp 9.9, đồng thời tăng nhân sự ở các khâu sản xuất, đóng gói và chăm sóc khách hàng lên khoảng 3 lần so với năm trước. Mục tiêu của thương hiệu là số đơn hàng mùa Trung thu trên Shopee tăng khoảng 20% so với mùa Trung thu 2025.

Trong khi đó, Mondelez Kinh Đô tập trung khai thác dữ liệu từ sàn để điều chỉnh danh mục sản phẩm. Đại diện doanh nghiệp cho biết đặc thù của bánh Trung thu là mùa vụ ngắn, trong khi nhu cầu về hương vị, mẫu mã và mục đích mua hàng có thể thay đổi nhanh. Do đó, việc theo dõi tín hiệu nhu cầu giúp doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm, nội dung và nguồn lực theo từng giai đoạn.

Từ những tín hiệu trên kênh thương mại điện tử, Kinh Đô năm nay bổ sung các dòng Mini Lava, Bánh Tuyết, hộp bốn bánh “Mã Đáo Đoàn Viên” và hộp hai bánh “Trăng Slay”, hướng tới mở rộng lựa chọn và tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

Ảnh chụp màn hình.

Điểm đáng chú ý trong mùa Trung thu năm nay là thương mại điện tử không còn chỉ đóng vai trò một kênh bán hàng bổ sung. Với các thương hiệu, dữ liệu tìm kiếm, lượt truy cập, phản hồi, livestream và video đang trở thành nguồn thông tin để nhận diện nhu cầu và điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

Việc sức mua tăng sớm cũng đặt ra bài toán cân đối nguồn hàng. Với sản phẩm có thời gian tiêu thụ ngắn như bánh Trung thu, chuẩn bị quá ít có thể bỏ lỡ nhu cầu cao điểm, trong khi sản xuất dư thừa lại làm tăng nguy cơ tồn kho sau mùa lễ. Vì vậy, khả năng đọc dữ liệu và điều chỉnh nguồn cung theo diễn biến thực tế có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Tuy nhiên, cần lưu ý các số liệu trên phản ánh diễn biến mua sắm trên Shopee, không đồng nghĩa toàn bộ thị trường bánh Trung thu Việt Nam đang tăng trưởng với cùng tốc độ. Dù vậy, đây vẫn là tín hiệu đáng chú ý về sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng: người mua đang tìm kiếm và chuẩn bị cho mùa Trung thu sớm hơn, còn doanh nghiệp có thêm cơ sở để đưa hoạt động sản xuất, sản phẩm và tiếp thị lên sớm để đón nhu cầu.