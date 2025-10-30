Hà Nội

Xã hội

Băng rừng vượt sạt lở, đưa sản phụ nguy kịch đi cấp cứu

Sản phụ mang thai 38 tuần bị tiền sản giật nặng, được lực lượng y tế và cứu hộ khiêng qua những điểm sạt lở đưa đi cấp cứu.

Tuệ Minh

Chiều 30/10, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, vào 15h30 chiều cùng ngày, Sở Y tế nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về sản phụ Đ.T.D. mang thai ở tuần thứ 38, vào cấp cứu tại Trung tâm trong tình trạng bị tiền sản giật nặng.

1000022773.jpg
Sản phụ đối mặt với tình trạng co giật nặng khi mang thai 38 tuần.

Để cứu bệnh nhân, phương án duy nhất là mổ. Đối với ca nguy kịch này, bệnh nhân cần được chuyển gấp lên tuyến tỉnh. Nhưng hiện do giao thông từ xã Sơn Tây về đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang rất ngổn ngang, với nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, ngành y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương, vừa bố trí nhiều phương tiện, ứng trực ở từng tuyến đường, vừa huy động nhân lực để khi đến vị trí sạt lở, chuyển sang phương án khiêng bệnh nhân bằng cáng để băng rừng, đưa bệnh nhân đến được bệnh viện càng sớm càng tốt.

1000022774.jpg
Các lực lượng hỗ trợ khiêng sản phụ băng rừng vượt các điểm sạt lở để đến viện.

Đến thời điểm này, sau hơn 1,5 giờ di chuyển, lực lượng chức năng đã đưa sản phụ D đến xã Sơn Hạ, cách Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khoảng 40km. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã chuẩn bị sẵn mọi điều kiện cần thiết để đón và mổ cấp cứu cho sản phụ D.

