Băng qua đoạn ngập nước, một người dân ở Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi

Băng qua đoạn ngập nước trên Quốc lộ 24B, một người bị dòng nước chảy xiết cuốn cả người và xe máy xuống dòng lũ.

Tuệ Minh

Sáng 30/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích tại khu vực cầu Cống Kiến, thôn Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/10, anh Lê B.H. (25 tuổi, trú thôn Phước Lộc Tây, xã Sơn Tịnh) trên đường đi làm về trên Quốc lộ 24B, đến đoạn cầu Cống Kiến thì gặp nước lũ tràn qua mặt cầu. Dòng nước chảy xiết cuốn cả người và xe, khiến anh H. mất tích.

z7170275721532-5b1a794d32011f280e9dcde412f69866.jpg
Lực lượng chức năng triển khai phương tiện tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực cầu Cống Kiến.

Người dân tại khu vực phát hiện sự việc hô hoán, báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 1 xe chuyên dụng, 1 xuồng máy và 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng Công an xã, dân quân và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 10h sáng 30/10, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực ruộng ngập sâu, cách hiện trường hơn 1km. Lực lượng cứu nạn đã đưa thi thể vào bờ, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát khu vực, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, tránh để xảy ra thêm tai nạn.

