Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bằng chứng mới nhất về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại

Kho tri thức

Bằng chứng mới nhất về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại

Nhóm nghiên cứu quốc tế xác định bằng chứng sớm nhất về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại trong bộ hài cốt trẻ em 140.000 tuổi ở Israel.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã xác định được bằng chứng sớm nhất trên thế giới về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại trong bộ hài cốt trẻ em 140.000 tuổi được phát hiện trong hang động Skhul của Israel. Ảnh: Ancient origins.
Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã xác định được bằng chứng sớm nhất trên thế giới về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại trong bộ hài cốt trẻ em 140.000 tuổi được phát hiện trong hang động Skhul của Israel. Ảnh: Ancient origins.
Cụ thể, trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí l'Anthropologie, các chuyên gia công bố bằng chứng vật lý đầu tiên cho thấy người Neanderthal và người hiện đại (Homo sapiens) đã giao phối sớm hơn 100.000 năm so với các ghi nhận trước đây. Ảnh: Israel Hershkovitz/Tel Aviv University.
Cụ thể, trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí l'Anthropologie, các chuyên gia công bố bằng chứng vật lý đầu tiên cho thấy người Neanderthal và người hiện đại (Homo sapiens) đã giao phối sớm hơn 100.000 năm so với các ghi nhận trước đây. Ảnh: Israel Hershkovitz/Tel Aviv University.
Hài cốt của đứa trẻ 5 tuổi trên được tìm thấy khoảng 90 năm trước trên núi Carmel cho thấy sự kết hợp độc đáo giữa các đặc điểm giải phẫu của cả người Homo sapiens và người Neanderthal. Ảnh: Hanay via Wikimedia Commons under CC BY-SA 4.0.
Hài cốt của đứa trẻ 5 tuổi trên được tìm thấy khoảng 90 năm trước trên núi Carmel cho thấy sự kết hợp độc đáo giữa các đặc điểm giải phẫu của cả người Homo sapiens và người Neanderthal. Ảnh: Hanay via Wikimedia Commons under CC BY-SA 4.0.
Dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Israel Hershkovitz từ Đại học Tel Aviv và Anne Dambricourt-Malassé từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ quét vi mô CT tiên tiến để tạo ra các mô hình 3D chi tiết của hộp sọ và hàm của đứa trẻ trên. Ảnh: Israel Hershkovitz.
Dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Israel Hershkovitz từ Đại học Tel Aviv và Anne Dambricourt-Malassé từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ quét vi mô CT tiên tiến để tạo ra các mô hình 3D chi tiết của hộp sọ và hàm của đứa trẻ trên. Ảnh: Israel Hershkovitz.
Kết quả kiểm tra cho thấy mặc dù hộp sọ của đứa trẻ có hình dạng tổng thể giống với người Homo sapiens, đặc biệt là độ cong của vòm sọ nhưng vẫn sở hữu những đặc điểm đặc trưng của người Neanderthal bao gồm hệ thống cung cấp máu nội sọ, cấu trúc hàm dưới và giải phẫu tai trong. Ảnh: Israel Hershkovitz.
Kết quả kiểm tra cho thấy mặc dù hộp sọ của đứa trẻ có hình dạng tổng thể giống với người Homo sapiens, đặc biệt là độ cong của vòm sọ nhưng vẫn sở hữu những đặc điểm đặc trưng của người Neanderthal bao gồm hệ thống cung cấp máu nội sọ, cấu trúc hàm dưới và giải phẫu tai trong. Ảnh: Israel Hershkovitz.
Sự kết hợp đáng chú ý này cung cấp bằng chứng sớm nhất về mối quan hệ sinh học và xã hội giữa người Neanderthal và người hiện đại. Ảnh: Israel Hershkovitz.
Sự kết hợp đáng chú ý này cung cấp bằng chứng sớm nhất về mối quan hệ sinh học và xã hội giữa người Neanderthal và người hiện đại. Ảnh: Israel Hershkovitz.
"Các nghiên cứu di truyền trong thập kỷ qua đã chỉ ra rằng, người Neanderthal và người hiện đại đã trao đổi gene. Đến ngày nay, tức khoảng 40.000 năm sau khi người Neanderthal tuyệt chủng, một phần bộ gene của chúng ta - từ 2 - 6% - vẫn có nguồn gốc từ người Neanderthal. Thế nhưng, những trao đổi gene này diễn ra muộn hơn nhiều, từ 60.000 đến 40.000 năm trước", Giáo sư Hershkovitz giải thích. Ảnh: Tel Aviv University.
"Các nghiên cứu di truyền trong thập kỷ qua đã chỉ ra rằng, người Neanderthal và người hiện đại đã trao đổi gene. Đến ngày nay, tức khoảng 40.000 năm sau khi người Neanderthal tuyệt chủng, một phần bộ gene của chúng ta - từ 2 - 6% - vẫn có nguồn gốc từ người Neanderthal. Thế nhưng, những trao đổi gene này diễn ra muộn hơn nhiều, từ 60.000 đến 40.000 năm trước", Giáo sư Hershkovitz giải thích. Ảnh: Tel Aviv University.
Trước nghiên cứu này, các chuyên gia tìm thấy bằng chứng về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại trên hài cốt của "đứa trẻ ở Thung lũng Lapedo" khai quật tại Bồ Đào Nha. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự giao phối diễn ra vào khoảng 28.000 năm trước. Ảnh: Joe McNally/Getty Images.
Trước nghiên cứu này, các chuyên gia tìm thấy bằng chứng về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại trên hài cốt của "đứa trẻ ở Thung lũng Lapedo" khai quật tại Bồ Đào Nha. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự giao phối diễn ra vào khoảng 28.000 năm trước. Ảnh: Joe McNally/Getty Images.
Phát hiện trong hang động Skhul của Israel đã đẩy lùi mốc thời gian hơn 100.000 năm về thời điểm giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại. Từ đây, các nhà khoa học có thêm hiểu biết về quá trình tiến hóa của nhân loại. Ảnh: ox.ac.uk.
Phát hiện trong hang động Skhul của Israel đã đẩy lùi mốc thời gian hơn 100.000 năm về thời điểm giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại. Từ đây, các nhà khoa học có thêm hiểu biết về quá trình tiến hóa của nhân loại. Ảnh: ox.ac.uk.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Ancient origins)
#người Neanderthal #người hiện đại #Homo sapiens #loài người

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT