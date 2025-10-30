Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bằng chứng chấn động sự sống trên sao Hỏa vẫn tồn tại?

Giải mã

Bằng chứng chấn động sự sống trên sao Hỏa vẫn tồn tại?

Các nhà khoa học Ấn Độ đã thực hiện thí nghiệm cho thấy sự sống trên sao Hỏa có thể vẫn chưa biến mất.

Tâm Anh (theo Scitechdaily)
Một nghiên cứu mới được các chuyên gia tại Viện Khoa học Ấn Độ (IISc) và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu vật lý (PRL) ở Ahmedabad cho thấy Saccharomyces cerevisiae - một loài nấm men hay được dùng để làm bánh mì có thể tồn tại ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt như sao Hỏa, bao gồm sóng xung kích cường độ cao và muối perchlorate độc ​​hại. Ảnh: Shutterstock.
Một nghiên cứu mới được các chuyên gia tại Viện Khoa học Ấn Độ (IISc) và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu vật lý (PRL) ở Ahmedabad cho thấy Saccharomyces cerevisiae - một loài nấm men hay được dùng để làm bánh mì có thể tồn tại ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt như sao Hỏa, bao gồm sóng xung kích cường độ cao và muối perchlorate độc ​​hại. Ảnh: Shutterstock.
Để kiểm tra khả năng tồn tại của Saccharomyces cerevisiae, nhóm nghiên cứu đã cho loài nấm men này tiếp xúc với sóng xung kích cường độ cao tương đương với lực tạo ra bởi các vụ va chạm thiên thạch trên bề mặt sao Hỏa cũng như với muối perchlorate - hóa chất được biết là độc hại và có nhiều trong đất ở hành tinh đỏ. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO.
Để kiểm tra khả năng tồn tại của Saccharomyces cerevisiae, nhóm nghiên cứu đã cho loài nấm men này tiếp xúc với sóng xung kích cường độ cao tương đương với lực tạo ra bởi các vụ va chạm thiên thạch trên bề mặt sao Hỏa cũng như với muối perchlorate - hóa chất được biết là độc hại và có nhiều trong đất ở hành tinh đỏ. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO.
Kết quả nghiên cứu khiến các chuyên gia bất ngờ bởi loài nấm men Saccharomyces cerevisiae có khả năng sinh tồn đáng ngạc nhiên khi tiếp xúc với sóng xung kích và perchlorate, cả riêng lẻ lẫn kết hợp. Sự tăng trưởng của chúng có chậm lại nhưng vẫn sống sót. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Kết quả nghiên cứu khiến các chuyên gia bất ngờ bởi loài nấm men Saccharomyces cerevisiae có khả năng sinh tồn đáng ngạc nhiên khi tiếp xúc với sóng xung kích và perchlorate, cả riêng lẻ lẫn kết hợp. Sự tăng trưởng của chúng có chậm lại nhưng vẫn sống sót. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Chìa khóa chính là khả năng sản xuất các chất ngưng tụ ribonucleoprotein (RNP) - những cấu trúc nhỏ, không có màng, giúp bảo vệ và tái tổ chức mRNA khi tế bào chịu áp lực. Ảnh: NASA.
Chìa khóa chính là khả năng sản xuất các chất ngưng tụ ribonucleoprotein (RNP) - những cấu trúc nhỏ, không có màng, giúp bảo vệ và tái tổ chức mRNA khi tế bào chịu áp lực. Ảnh: NASA.
Phát hiện mới nhấn mạnh vai trò của Saccharomyces cerevisiae như một mô hình tuyệt vời cho những nỗ lực của Ấn Độ trong nghiên cứu sinh học vũ trụ. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin.
Phát hiện mới nhấn mạnh vai trò của Saccharomyces cerevisiae như một mô hình tuyệt vời cho những nỗ lực của Ấn Độ trong nghiên cứu sinh học vũ trụ. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin.
Việc hiểu được cách chúng tái tổ chức RNA và protein dưới áp lực cơ học và hóa học có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự tồn tại của các dạng sống ngoài Trái đất. Ảnh: iStock/nemchinowa.
Việc hiểu được cách chúng tái tổ chức RNA và protein dưới áp lực cơ học và hóa học có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự tồn tại của các dạng sống ngoài Trái đất. Ảnh: iStock/nemchinowa.
Quan trọng hơn, những hiểu biết này cũng có thể định hướng cho việc thiết kế các hệ thống sinh học ngoài Trái đất có khả năng chống chịu áp lực. Ảnh: NASA.
Quan trọng hơn, những hiểu biết này cũng có thể định hướng cho việc thiết kế các hệ thống sinh học ngoài Trái đất có khả năng chống chịu áp lực. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Scitechdaily)
#sao Hỏa #hành tinh đỏ #sự sống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT