NASA tìm thấy dấu hiệu rõ ràng về sự sống trên sao Hỏa

NASA cho biết họa tiết khác thường trên một số tảng đá mà xe tự hành Perseverance phát hiện có thể là bằng chứng rõ ràng nhất về sự sống trên sao Hỏa.