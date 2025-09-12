Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
NASA tìm thấy dấu hiệu rõ ràng về sự sống trên sao Hỏa

Giải mã

NASA tìm thấy dấu hiệu rõ ràng về sự sống trên sao Hỏa

NASA cho biết họa tiết khác thường trên một số tảng đá mà xe tự hành Perseverance phát hiện có thể là bằng chứng rõ ràng nhất về sự sống trên sao Hỏa.

Tâm Anh (theo LS)
Theo NASA, các khối kết hạch khoáng chất kỳ lạ trên những tảng đá lốm đốm ở bề mặt sao Hỏa được tàu thám hiểm Perseverance gửi về Trái đất có thể cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự sống cổ đại có thể từng phát triển mạnh trên hành tinh đỏ. Ảnh: NASA.
Theo NASA, các khối kết hạch khoáng chất kỳ lạ trên những tảng đá lốm đốm ở bề mặt sao Hỏa được tàu thám hiểm Perseverance gửi về Trái đất có thể cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự sống cổ đại có thể từng phát triển mạnh trên hành tinh đỏ. Ảnh: NASA.
Xe tự hành Perseverance của NASA đã tìm thấy một tảng đá hình mũi tên mang tên Cheyava Falls vào năm 2024 dọc bờ phía bắc của Neretva Vallis, tàn tích khô cằn của con sông cổ từng chảy vào miệng hố Jezero trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Xe tự hành Perseverance của NASA đã tìm thấy một tảng đá hình mũi tên mang tên Cheyava Falls vào năm 2024 dọc bờ phía bắc của Neretva Vallis, tàn tích khô cằn của con sông cổ từng chảy vào miệng hố Jezero trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Phân tích ban đầu về tảng đá xuất hiện trong cấu trúc đáy hồ Bright Angel chỉ ra nó chứa đầy hợp chất hữu cơ, có bằng chứng nước từng chảy qua đó và chứa nhiều vệt đốm giống da báo do phản ứng hóa học mà vi sinh vật cổ đại có thể đã sử dụng để tạo năng lượng. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Phân tích ban đầu về tảng đá xuất hiện trong cấu trúc đáy hồ Bright Angel chỉ ra nó chứa đầy hợp chất hữu cơ, có bằng chứng nước từng chảy qua đó và chứa nhiều vệt đốm giống da báo do phản ứng hóa học mà vi sinh vật cổ đại có thể đã sử dụng để tạo năng lượng. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Những đặc điểm này có thể là kết quả của quá trình phi sinh học diễn ra trong hàng triệu năm. Trong nghiên cứu công bố ngày 10/9 trên tạp chí Nature, các nhà khoa học NASA thông tin những chi tiết thú vị về các mẫu đá tìm thấy tại 2 địa điểm gần đó, được cho là manh mối này củng cố giả thuyết về sự sống quá khứ trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Những đặc điểm này có thể là kết quả của quá trình phi sinh học diễn ra trong hàng triệu năm. Trong nghiên cứu công bố ngày 10/9 trên tạp chí Nature, các nhà khoa học NASA thông tin những chi tiết thú vị về các mẫu đá tìm thấy tại 2 địa điểm gần đó, được cho là manh mối này củng cố giả thuyết về sự sống quá khứ trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Quyền giám đốc NASA Sean Duffy cho biết đây rất có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự sống mà các nhà khoa học từng tìm thấy trên sao Hỏa. Ảnh: space.
Quyền giám đốc NASA Sean Duffy cho biết đây rất có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự sống mà các nhà khoa học từng tìm thấy trên sao Hỏa. Ảnh: space.
Kể từ khi đến sao Hỏa năm 2021, xe tự hành Perseverance đã di chuyển qua miệng hố Jezero rộng 50 km, thu thập hàng chục mẫu đá để gửi về Trái đất. Khi tìm thấy tảng đá có đốm da báo, ảnh quét của công cụ SHERLOC trên robot cho thấy mẫu vật chứa các phân tử gốc carbon cùng với dải hematit đỏ có đốm sắt và phosphate. Ảnh: space.
Kể từ khi đến sao Hỏa năm 2021, xe tự hành Perseverance đã di chuyển qua miệng hố Jezero rộng 50 km, thu thập hàng chục mẫu đá để gửi về Trái đất. Khi tìm thấy tảng đá có đốm da báo, ảnh quét của công cụ SHERLOC trên robot cho thấy mẫu vật chứa các phân tử gốc carbon cùng với dải hematit đỏ có đốm sắt và phosphate. Ảnh: space.
Những khám phá bổ sung được NASA công bố mới đây liên quan đến các mẫu đá giàu đất sét tìm thấy tại hai địa điểm Sapphire Canyon và Masonic Temple, chứa vivianite, một loại khoáng chất sắt - phosphate và greigite, một loại khoáng chất chứa sắt sulfide. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Những khám phá bổ sung được NASA công bố mới đây liên quan đến các mẫu đá giàu đất sét tìm thấy tại hai địa điểm Sapphire Canyon và Masonic Temple, chứa vivianite, một loại khoáng chất sắt - phosphate và greigite, một loại khoáng chất chứa sắt sulfide. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Theo các nhà khoa học, những khoáng chất này có thể hình thành từ phản ứng giữa bùn và chất hữu cơ. Sự phân bố của khoáng chất trên đá dường như ủng hộ giả thuyết này. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Theo các nhà khoa học, những khoáng chất này có thể hình thành từ phản ứng giữa bùn và chất hữu cơ. Sự phân bố của khoáng chất trên đá dường như ủng hộ giả thuyết này. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Đồng tác giả nghiên cứu Michael Tice, nhà địa sinh vật học và sinh học thiên văn tại Đại học Texas A&amp;M cho hay cách sắp xếp khoáng chất trong cấu trúc đá cho thấy chúng được hình thành thông qua chu trình oxy hóa khử của sắt và lưu huỳnh. Trên Trái đất, sản phẩm tương tự đôi khi hình thành trong trầm tích, nơi vi khuẩn ăn chất hữu cơ, "thở" ra gỉ sắt và sulfate. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Đồng tác giả nghiên cứu Michael Tice, nhà địa sinh vật học và sinh học thiên văn tại Đại học Texas A&M cho hay cách sắp xếp khoáng chất trong cấu trúc đá cho thấy chúng được hình thành thông qua chu trình oxy hóa khử của sắt và lưu huỳnh. Trên Trái đất, sản phẩm tương tự đôi khi hình thành trong trầm tích, nơi vi khuẩn ăn chất hữu cơ, "thở" ra gỉ sắt và sulfate. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Tuy nhiên, giới nghiên cứu cần phân tích kỹ hơn các mẫu vật mà xe tự hành Perseverance thu thập gửi về Trái đất để đưa ra kết luận rõ họa tiết trên mặt đá do quá trình sinh học hay phi sinh học tạo ra. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Tuy nhiên, giới nghiên cứu cần phân tích kỹ hơn các mẫu vật mà xe tự hành Perseverance thu thập gửi về Trái đất để đưa ra kết luận rõ họa tiết trên mặt đá do quá trình sinh học hay phi sinh học tạo ra. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo LS)
#khám phá sự sống trên sao Hỏa #xe tự hành Perseverance #phân tích mẫu đá sao Hỏa #sao Hỏa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT