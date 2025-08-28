Xe tự hành của NASA phát hiện "mũ bảo hiểm" bí ẩn trên sao Hỏa

Hà Nội

Giải mã

Xe tự hành Perseverance của NASA đã ghi lại hình ảnh một tảng đá trông giống mũ bảo hiểm thời Trung cổ trên bề mặt sao Hỏa.

Tâm Anh (theo Livesicence)
Một tảng đá trông giống mũ bảo hiểm dùng trong chiến trận thời Trung cổ đã được xe tự hành Perseverance của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện trên bề mặt sao Hỏa. Khám phá này bổ sung thêm vào bộ sưu tập những tảng đá có hình thù kỳ lạ được nhìn thấy trên hành tinh đỏ. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU.
Hình ảnh tảng đá trông giống mũ bảo hiểm được chụp bằng cụm camera Mastcam-Z trên xe tự hành Perseverance ngày 5/8/2025. Tảng đá có đỉnh nhọn, bề mặt gồ ghề với vô số nốt sần. Ảnh: Left: NASA/JPL-Caltech/ASU. Right: Rogers Fund, 1904.
Ông David Agle - phát ngôn viên của nhóm Perseverance tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL, NASA), cho biết tảng đá này có tên Horneflya. Ảnh: Natgeo.
Theo các nhà khoa học, tảng đá không chỉ nổi bật với hình dáng giống "mũ bảo hiểm" mà còn ở việc nó gần như được cấu thành hoàn toàn từ những hạt cầu nhỏ gọi là spherule. Ảnh: NASA.
Trên Trái đất, các cấu trúc spherule có thể hình thành qua nhiều quá trình: phong hóa hóa học, kết tủa khoáng chất, thậm chí là hoạt động núi lửa. Xe tự hành Perseverance đã tìm thấy một tảng đá tương tự vào tháng 3/2025. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Các nhà khoa học cho rằng, trong một số loại đá được tìm thấy trên sao Hỏa, các cấu trúc spherule được hình thành khi nước ngầm chảy qua các lỗ rỗng trong đá trầm tích. Ảnh: skyatnightmagazine.com.
Tuy nhiên, giới nghiên cứu không chắc liệu tất cả cấu trúc spherule có được hình thành theo cách này hay không. Nhóm khoa học của Perseverance sẽ phải phân tích thêm nhiều loại đá hơn nữa nhằm tìm kiếm câu trả lời cho bí ẩn địa chất sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Mastcam-Z là một hệ thống camera được trang bị trên xe tự hành Perseverance có những tính năng cung cấp hình ảnh toàn cảnh, hình ảnh nổi, và có thể phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng hình. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Nhờ đó, các nhà khoa học của NASA chụp ảnh nổi có độ phân giải cao và phát hiện các đặc điểm bất thường trên sao Hỏa như tảng đá "mũ bảo hiểm" từ xa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#tảng đá hình thù kỳ lạ #địa chất sao Hỏa #khám phá sao Hỏa #Xe tự hành Perseverance #NASA #sao Hỏa

