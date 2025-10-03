Hà Nội

NASA lên kế hoạch xây một ngôi làng trên Mặt trăng vào 2035

NASA lên kế hoạch xây một ngôi làng trên Mặt trăng vào 2035

Quyền Giám đốc NASA Sean Duffy cho biết, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ sẽ xây một ngôi làng trên Mặt trăng vào năm 2035.

Khi tham dự Hội nghị Hàng không Quốc tế (IAC) tại Sydney, Australia, quyền Giám đốc NASA Sean Duffy đã tiết lộ kế hoạch xây một căn cứ bền vững trên Mặt trăng, biến “tiền đồn” thành “ngôi làng” cố định vào năm 2035. Ảnh: NASA/Bill Ingalls.
"Chúng ta sẽ duy trì sự sống cho con người trên Mặt trăng", ông Duffy nói về kế hoạch sắp tới của NASA. Ảnh: PA.
Vào đầu tháng 2/2025. NASA dự kiến tiến hành sứ mệnh Artemis II và đưa 4 phi hành gia thực hiện chuyến đi vòng quanh Mặt trăng đầu tiên sau hơn 50 năm. Ảnh: Google Images FX.
Mặc dù Artemis II sẽ không hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng nhưng mục tiêu cuối cùng của NASA là thiết lập một căn cứ lâu dài trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Căn cứ đó có thể sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân, có khả năng chứa cung cấp chỗ ở lâu dài cho các phi hành gia. Nơi này có thể được xây dựng từ các vật liệu tìm thấy trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Theo kế hoạch về Artemis II, tàu vũ trụ Orion mang theo 4 phi hành gia sẽ thực hiện chuyến bay kéo dài 10 ngày, bay xa hơn 9.260 km ngoài Mặt trăng theo quỹ đạo “trở về tự do” trước khi quay lại Trái đất. Ảnh: (Shutterstock Photo.
NASA cho hay Artemis II vẫn chỉ là chuyến bay thử nghiệm, tập trung vào an toàn và khả năng vận hành trước khi hướng tới các sứ mệnh hạ cánh Mặt trăng trong tương lai. Ảnh: NASA.
Thành công của sứ mệnh Artemis II sẽ là bàn đạp quan trọng để chuẩn bị cho Artemis III, sứ mệnh đưa con người đặt chân trở lại bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Bên cạnh kế hoạch chinh phục Mặt trăng, quyền Giám đốc NASA còn chia sẻ về tham vọng của Mỹ đối với sứ mệnh sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Khi được hỏi NASA sẽ đạt được thành công như thế nào trong một thập kỷ tới, ông Duffy cho biết cơ quan này sẽ "có những bước tiến vượt bậc trong sứ mệnh tới sao Hỏa". Ông Duffy cũng gây chú ý khi đưa ra dự đoán rằng Mỹ "sắp đưa con người lên sao Hỏa". Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#NASA #Mặt trăng #sứ mệnh Artemis II #sao Hỏa

