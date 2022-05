Vì sao công ty Hoành Sơn liên tiếp “ẵm” loạt gói thầu về phần mềm, mua sắm thiết bị ở Hà Tĩnh?

Hàng loạt gói thầu công nghệ với giá trị lên đến gần tỷ đồng ở Hà Tĩnh do Công ty TNHH Công nghệ Hoành Sơn tham gia kiểu “một mình một ngựa” và nghiễm nhiên trúng, chỉ trượt duy nhất 1 gói bé chưa đến 158 triệu đồng.

Nhà thầu “một mình một ngựa” với hàng loạt gói thầu gần trăm tỷ đồng?

Tài liệu cho thấy, trong khoảng 5 năm trở lại đây, công ty Hoành Sơn với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh, thông qua đấu thầu trực tiếp hay qua mạng đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu trị giá lớn tại Hà Tĩnh như: Cung cấp phần mềm Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ, xây dựng phần mềm cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính, mua sắm trang thiết bị... tại chính quyền các huyện, thị xã.

Trụ sở Công ty TNHH Công Nghệ Hoành Sơn “ẩn mình” trong một con ngõ nhỏ tại thành phố Hà Tĩnh Ảnh tư liệu

Tính ra, công ty Hoành Sơn đã tham dự 12 gói thầu liên quan đến việc cung cấp giải pháp phần mềm và mua sắm trang thiết bị... tại Hà Tĩnh. Kết quả, họ trúng 10 gói (hủy thầu 1 gói) với tổng trị giá lên đến hơn 95,135 tỷ đồng, trong đó họ chỉ trượt 1 gói thầu do Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh làm chủ đầu tư có trị giá khá thấp, chỉ hơn 158 triệu đồng.

Theo thông tin trên tờ Giáo dục &Thời đại, năm 2018-2020, Công ty Hoành Sơn và liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân trúng liên tiếp 5 gói thầu ở huyện Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh, huyện Thạch Hà và Công an tỉnh Hà Tĩnh bằng hình thức đấu giá trực tiếp với tổng trị giá trị hơn 41 tỷ đồng.

Tháng 3/2021, liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân được công bố trúng gói thầu “Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh” do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư với giá hơn 9,128 tỷ đồng, giá mời thầu 9,165 tỷ đồng, giảm 36,870 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 0,4% so với giá mời thầu.

Sau đó ít tháng, liên danh nhà thầu trên lại được “xướng tên” trong gói thầu “Mua sắm bổ sung trang thiết bị; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện Thạch Hà” do UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư với giá 8,896 tỷ đồng, giảm 37,311 triệu đồng so với giá gói thầu được mời ban đầu 8,934 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 0,4%.

Liên danh Công ty Hoành Sơn - Tân Dân trúng thầu Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện Lộc Hà với giá hơn 9,8 tỷ đồng. Ảnh tư liệu

Tháng 8/2021, tại gói thầu “Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện” do Văn phòng HĐND, UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân dự thầu với giá 9,852 tỷ đồng, giảm 39,391 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá cũng chỉ vỏn vẹn 0,3% so với giá trị gói thầu 9,891 tỷ đồng.

Một tháng sau đó, cũng với tư cách nhà thầu duy nhất tham gia, liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân lại trúng gói thầu “Xây dựng phần mềm cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính từ huyện đến xã, thị trấn theo hồ sơ thiết kế được duyệt” thuộc Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý, điều hành phục vụ cải cách hành chính từ huyện đến xã, thị trấn do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu 12,529 tỷ đồng, giảm 41,737 triệu đồng so với giá mời thầu 12,572 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 0,3%.

Đặc điểm chung của phần lớn các gói thầu này, liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân tham gia theo kiểu “một mình một ngựa” và ngẫu nhiên trúng thầu.

Gói thầu hơn 13 tỷ đồng gây xôn xao dư luận

Mới đây nhất, gói thầu trị giá hơn 13,6 tỷ đồng do Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, lại tiếp tục rơi vào liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân theo đúng kịch bản cũ: duy nhất 1 nhà thầu tham gia.

Gói thầu: Mua sắm thiết bị, phần mềm nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Cụ thể, đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức mời gói thầu “Mua sắm thiết bị, phần mềm nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ” (Gói thầu 01.2 TBMP/ số số TBMT 20211250863-00) với giá hơn 13,661 tỷ đồng.

Mục tiêu của gói thầu này là nhằm tối ưu hóa các hệ thống phần mềm, khắc phục triệt để các lỗi, vướng mắc, bất cập đang tồn tại để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả khai thác ứng dụng. Đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp trực tuyến tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Và bổ sung chức năng, tính năng nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý hồ sơ điện tử; và phát triển Kho quản lý dữ liệu điện tử thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Duy nhất 1 đơn vị tham gia dự thầu

Điều ngạc nhiên, sau khi mở thầu, ngày 18/01/2022, do Hồ sơ dự thầu của nhà thầu duy nhất là liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân không đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu nên chủ đầu tư đã ra quyết định hủy thầu.

Nhưng cuối cùng, liên danh này vẫn trúng. Đến ngày 14/2/2022, gói thầu tiếp tục được chủ đầu tư mời thầu (số TBMT 20220213884-00). Đáng chú ý, dù tiếp tục được mời thầu rộng rãi qua mạng nhưng theo kết quả mở thầu, gói thầu này cũng chỉ có duy nhất liên danh nhà thầu Hoành Sơn - Tân Dân nộp HSDT và bỏ giá chào thầu với giá 13.623.962.800 đồng.

Ngày 30/3/2022, ông Lê Minh Đạo – Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 66/QĐ-VPUB công bố cho liên danh Hoành Sơn – Tân Dân trúng gói thầu nêu trên với giá hơn 13,623 tỷ đồng.

Sau đó gói thầu này được ông Lê Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-VPUB vào ngày 30/3/2022 về việc công bố cho liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân trúng gói thầu nêu trên với giá 13.623.962.800 đồng, giảm 37,274 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ giảm giá 0,2% (thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày).

Dư luận đặc biệt quan tâm đặt dấu hỏi, có hay không sự “ưu ái” từ các chủ đầu tư đối với Công ty TNHH Công Nghệ Hoành Sơn cùng đối tác liên danh đối với những dự án này? Kịch bản “một mình một ngựa” liên tiếp trúng thầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liệu có ngẫu nhiên?

Công ty TNHH Công Nghệ Hoành Sơn có Giấy phép kinh doanh số 3001771956 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp ngày 3/6/2014. Hiện nay, doanh nghiệp này có đăng ký trụ sở tại số 4, ngõ 10, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là nữ doanh nhân sinh năm 1985 Nguyễn Thị Thanh Hương. Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân hoạt động từ năm 2002, đăng ký địa chỉ tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Vũ Quỳnh (SN 1981) quê quán Nam Định giữ chức danh giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin