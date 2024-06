Ninh Thuận: Nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng trong một vụ án

Suýt va chạm giao thông dẫn đến cãi nhau, chém nhau



Ngày 30/5/2024 và 1/6/2024, TAND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” ra xét xử theo điểm b khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, đối với bị cáo Nguyễn Công Thịnh (SN 1972, ngụ thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) và Nguyễn Công Nhật Cường (SN 1990, con ông Thịnh).

Chỉ vì không nhịn nhau lời nói, nhiều người vướng vào vòng lao lý.

Theo cáo trạng số 01/CT-VKS.NS ngày 7/12/2023 của Viện KSND huyện Ninh Sơn, khoảng 13 giờ ngày 27/10/2020, ông Nguyễn Công Thịnh chở vợ là bà Lê Thị Phương Mai bằng xe máy trên Quốc lộ 27. Khi gần đến ngã rẽ vào nhà mình ở thôn Thạch Hà 1, thì xe của Thịnh suýt va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1982, ngụ cùng xã Quảng Sơn) điều khiển ở chiều ngược lại, dẫn đến 2 bên cãi nhau, rồi vợ chồng ông Thịnh bỏ về nhà. Lúc này bà Vân gọi điện cho chồng là ông Vũ Văn Tân để kể việc bị vợ chồng ông Thịnh đòi đánh, nên Tân chạy xe máy đến gặp Vân, rồi vợ chồng Tân chạy đến nhà ông Thịnh.

Khi đến nhà ông Thịnh, bà Vân tiếp tục cãi nhau với bà Mai về việc đúng sai khi tham gia giao thông. Nghe bên ngoài to tiếng, Thịnh từ trong nhà đi ra túm cổ áo Tân và dọa đánh. Lúc này, Nguyễn Công Nhật Cường (con trai ông Thịnh, bà Mai) đang ở nhà ông Phi (hàng xóm) nghe tiếng cãi nhau nên chạy về cùng bà Mai can ngăn không đánh nhau nên ông Thịnh vào nhà, còn Tân ra ngồi ngoài cổng sân nhà Thịnh.

Trong quá trình Thịnh và Tân đôi co, Vân gọi điện cho em trai là Nguyễn Quỳnh Lâm đến hỗ trợ. Khoảng 10 phút sau, Lâm đem theo 1 cây rựa dài 50cm, cán bằng tre, lưỡi bằng sắt dài 35cm, chạy xe máy đến nhà ông Thịnh và la to “thằng nào, thằng nào” rồi xông vào nhà đòi chém người nhà ông Thịnh.

Theo trình bày của Cường khi thấy Lâm giơ cây rựa lên xông vào chém Cường, với phản xạ tự nhiên Cường lao tới ôm và xô Lâm ngã xuống. Do cây rựa cán dài nên khi hai người sát nhau không chém được mà mấu rựa cúp xuống trúng vào vai phải của Cường làm Cường bị thương với tỷ lệ là 1%, cây rựa cũng bị tụt tay văng ra ngoài gần trụ cổng sân nhà.

Trong lúc Cường ôm đè Lâm, thì ông Tân chạy đến nhặt cây rựa Lâm làm rơi ra, bà Mai thấy vậy xông vào ôm ông Tân thì ông Tân hất bà Mai ngã và cây rựa trúng vào đầu bà Mai làm chảy máu. Khi bà Mai ngã, ông Tân dùng hai tay cầm cây rựa chém thẳng vào đầu Cường một nhát từ phải sang trái (giám định thương tích 53%). Khi Cường bị Tân chém thì bà Mai la lên “nó chém Cường rồi”. Lúc này, Thịnh ở trong nhà chạy ra nhặt con dao mổ lợn trong giỏ cần xé lao thẳng ra đâm Lâm, còn Vân nhảy vào ôm Thịnh để kéo Thịnh ra thì bị Thịnh vung dao ra phía sau làm bị thương ở đùi phải (giám định thương tích 3%).

Tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng tố tụng

Khi Cường bị chém gục xuống, Lâm vùng dậy bỏ chạy, còn Tân sau khi chém Cường đã quăng cây rựa tại chỗ và rời hiện trường. Cùng lúc này, ông Thịnh chạy ra Công an xã Quảng Sơn trình báo và công an tới ngay hiện trường để ngăn chặn, tịch thu kịp thời 2 cây rựa do Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Văn Hiển chạy xe máy đến để đánh nhau.

Quyết định của TAND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận trả hồ sơ để Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung vì việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Sau khi vụ đánh chém xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, tiếp đó Công an tỉnh Ninh Thuận rút hồ sơ để giải quyết theo thẩm quyền và khởi tố thay đổi tội danh từ “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” đối với Vũ Văn Tân theo khoản 1 Điều 129 BLHS năm 2015; đồng thời tách hành vi gây thương tích của ông Nguyễn Công Thịnh thành một vụ án khác, chuyển thẩm quyền giải quyết cho Công an huyện Ninh Sơn.

Qua quá trình giải quyết vụ án, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên bị cáo Vũ Văn Tân 12 tháng tù giam về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, và TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án sơ thẩm khi có kháng cáo của bị hại Nguyễn Công Nhật Cường.

Đối với vụ án “Cố ý gây thương tích” được tách ra từ trước, sau quá trình điều tra Viện KSND huyện Ninh Sơn truy tố bị cáo Thịnh theo khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015. Sau 4 lần xét xử và trả hồ sơ, TAND huyện Ninh Sơn tuyên bị cáo Thịnh 30 tháng tù giam bằng bản án sơ thẩm số 02/2023/HSST ngày 5/1/2023, với tội danh như Viện KSND cùng cấp truy tố. Nhận thấy việc truy tố xét xử sơ thẩm không khách quan, bỏ lọt tội phạm nên bị cáo Thịnh kháng cáo và ngày 7/4/2023, tòa án cấp phúc thẩm xét xử tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 02/2023/HSST nêu trên, do vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

Sau khi bản án trả lại cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn để điều tra làm rõ nhiều sai phạm, cơ quan này ra kết luận điều tra, rồi Viện KSND huyện ra cáo trạng số 01 ngày 7/12/2023, lúc này Cường trở thành đồng phạm cùng khung hình phạt với cha mình là bị cáo Thịnh.

Có dấu hiệu làm giả hồ sơ bệnh án?

Trở lại phiên tòa mới đây vào ngày 30/5 và 1/6/2024, luật sư Phương Văn Thêm thuộc Đoàn Luật sư TP HCM (người bào chữa cho cha con bị cáo Thịnh) cùng đồng nghiệp đã chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Cụ thể, vi phạm nghiêm trọng quy trình giám định, vi phạm Thông tư số 47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013; hồ sơ bệnh án bị chỉnh sửa họ, tên, tuổi, năm sinh, giới tính, số vào viện. Giám định viên chỉ định khám chuyên khoa không thông qua yêu cầu của cơ quan diều tra là vi phạm Mục VIII quy trình giám định; không xác định được hồ sơ bệnh án có phải của Nguyễn Quỳnh Lâm hay không; vết thương của bà Vân chưa xác định được cụ thể có phải do bị cáo Thịnh gây ra hay không; thiếu chứng cứ chứng minh quy định tại Điều 85 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; lời khai bị hại quá nhiều mâu thuẫn; hiện trường vụ án xảy ra chưa xác định đúng theo biên bản ngày xảy ra vụ án 27/10/2020; vết thương 1% trên vai phải của bị cáo Cường chưa được làm rõ…

Hàng loạt vấn đề được TAND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đưa ra để yêu cầu Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung. Tòa án cũng yêu cầu khi thực nghiệm điều tra phải có sự chứng kiến của nhiều nhân chứng. Căn cứ vào quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa giữa đại diện Viện KSND huyện Ninh Sơn với các luật sư bảo vệ cho các bị cáo, TAND huyện Ninh Sơn đã ra quyết định số 06/2024/HSST-QĐ ngày 1/6/2024 (Quyết định số 06 – PV) trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung hàng loạt vấn đề. Quyết định số 06 của TAND huyện Ninh Sơn nêu rõ “Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng”.



Luật sư Phương Văn Thêm khẳng định, với nội dung trong Quyết định số 06 của tòa án, cho thấy hồ sơ bệnh án có dấu hiệu làm giả của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Bởi lẽ, theo giấy chuyển viện số 1021 lúc 14 giờ 5 phút ngày 27/10/2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn thể hiện họ tên người bệnh Nguyễn Quỳnh Phương bị gạch bỏ chữ “Phương” để ghi vào chữ “Lâm”, lý do vào viện do “TNXH” gây ra (tai nạn xe hơi). Hồ sơ bệnh án cấp cứu của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có hơn 40 trang do giám định viên cung cấp cho tòa án có những vấn đề khác hoàn toàn giấy chuyển viện của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn mà Quyết định số 06 của TAND huyện Ninh Sơn nêu rõ từng chi tiết từ số vào viện 053822/20 – mã bệnh nhân 20114331 đều bị thay đổi.

Đối với kết luận giám định thương tích, quyết định trả hồ sơ của tòa án cho thấy: “Vi phạm Thông tư số 47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013; vi phạm Điều 3 và 6 Luật Giám định tư pháp; vi phạm Điều 11 Thông tư số 22/2019/BYT; vi phạm tỷ lệ giám định phần trăm thương tích…

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.