Ngày 14/02/2023, Báo Tri thức và Cuộc sống có buổi làm việc với Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TTP (Công ty TTP), đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh), đại diện UBND TP Cẩm Phả liên quan đến nghi vấn vật liệu san lấp mặt bằng dự án Green Dragon II (tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TTP (Công ty TTP) có lẫn xít than.

Tại buổi làm việc, đại diện Báo Tri thức và Cuộc sống khẳng định luôn ủng hộ chủ trương đúng đắn của tỉnh Quảng Ninh về các đề án nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - hạ tầng – xã hội trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về vấn đề vật liệu san lấp dự án Green Dragon II của Công ty TTP có lẫn xít than hay không?

Ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TTP (Phụ trách kỹ thuật) khẳng định: “Báo chí nói có xít than, em khẳng định rằng bản chất kỹ thuật thì chắc chắn sẽ có và hàm lượng là bao nhiêu… ”

Ông Phương nhấn mạnh lại: “Nói thật với các chị luôn, em khẳng định em là quản lý dự án, em biết ở dưới đấy (dự án - PV) có những viên than, có lẫn. Nhưng chị em mình phải hiểu bản chất là khi Đông Bắc (Tổng công ty Đông Bắc - PV) đã bỏ đi rồi, các cụ nói là ‘một tiền gà ba tiền thóc’, chỗ đó có đủ để người ta sàng lọc mà đem đi bán không? như thế thì bao nhiêu công ạ? Thứ 2 là khi các Sở, ban, ngành đi xuống kiểm tra là không có sàng tuyển ra, mình lọc, mình bán mà lấy về đổ xuống luôn.”

Lãnh đạo Tập đoàn TTP khẳng định có lẫn xít than trong VLSL dự án Green Dragon City II.

Cùng phát biểu về nội dung trên, ông Nguyễn Hải Nam – Phó Đội trưởng phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Có hay không có việc sử dụng xít than để san lấp mặt bằng? Như đồng chí Vinh (Phạm Quang Vinh – Phó Chi cục trưởng Chi Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Ninh) đã nói, xít than rất là đắt, bởi vì nó vẫn còn nhiệt. Nhiệt ấy người ta có thể bán cho các nhà máy gạch cho người ta nung gạch để người ta nung gạch. Còn về phần có được 100% hay không về việc bãi thải mỏ thì khẳng định với các đồng chí không thể 100% được. Lọc ra các cái đất đá thì nó cũng phải bám vào bụi than các thứ, làm sao có thể 100% được.”

Như vậy, cả đại diện Tập đoàn TTP, đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) đều khẳng định trong đất, đá thải mỏ có lẫn xít than. Từ đó có thể thấy phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống về nghi vấn vật liệu san lấp dự án Green Dragon II lẫn xít thải, than là hoàn toàn chính xác.