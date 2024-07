Dự án “đất vàng” của Tổng Công ty Việt Lào bỏ hoang ở TP Vinh

“Đất vàng” bỏ hoang giữa lòng TP Vinh



Dự án khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự tại phường Hưng Dũng (TP Vinh) do Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư. Vị trí dự án phía Tây giáp Đại lộ Lê Nin, phía Đông giáp đường quy hoạch khu dân cư, phía Nam giáp Khách sạn Toàn Thắng, phía Bắc giáp Đại lý hãng Ôtô Honda.

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự tại phường Hưng Dũng (TP Vinh) được quây tôn bảo vệ “đất vàng”.

Ngày 25/12/2009, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 6938/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào với tổng diện tích là 4054,0 m2. Mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 16/12/2059.

Tại Quyết định số 1810/QĐ-UBND-CN của UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 6/5/2010 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án gồm 2 khu A và B.

Khu A có diện tích 2.605,74 m2, bố trí công trình cao 22 tầng (không kể tầng hầm) với chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở chung cư cao tầng, diện tích xây dựng 1.122 m2.

Phía trong dự án, cỏ, cây dại… mọc um tùm.

Khu B có diện tích 1.448,26 m2, được bố trí 2 lô nhà ở biệt thự cao 4 tầng. Trong đó, lô B1 có diện tích 726,22 m2; lô B2 diện tích 722,04 m2. Mật độ xây dựng trong 2 lô đất này tối đa là 40%.

Quyết định 1810/QĐ.UBND-CN nêu rõ, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành thủ tục liên quan khác theo quy định để khởi công xây dựng dự án trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa dự án vào sử dụng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng công trình. Trường hợp không đảm bảo tiến độ trên, quy hoạch phê duyệt tại quyết định này sẽ bị hủy bỏ mà chủ đầu tư không được bồi thường.

Thế nhưng, hơn một thập kỷ trôi qua, Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng này vẫn “án binh, bất động”.

Dự án này được Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào khóa kín, bỏ hoang hơn một thập kỷ.

“Đây là khu đất vàng nhưng không hiểu vì sao chủ đầu tư lại bỏ hoang lâu như vậy? Nếu họ không đủ năng lực để thực hiện, cơ quan chức năng cần thu hồi dự án để tránh lãng phí quỹ đất…”, anh Trần Lê M. (TP Vinh) nói.

Thanh tra toàn diện dự án

Ngày 15/8/2023, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự tại phường Hưng Dũng, TP Vinh. Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ khi công bố quyết định thanh tra.

Cuối năm 2023, xác định đây là cuộc thanh tra phức tạp, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cần tham vấn ý kiến của cơ quan trung ương liên quan, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành đã kiến nghị Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An gia hạn thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra và được chấp thuận.

Đến ngày 24/1/2024, Thanh tra tỉnh Nghệ An có văn số 49/TTR-NV3 gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc xin ý kiến tạm dừng thanh tra Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự tại phường Hưng Dũng (TP Vinh), do có sự kiện bất khả kháng, ảnh hưởng tiến độ thực hiện thanh tra.

Ngày 5/2/2024, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 955/UBND-TD chấp thuận, giao Chánh Thanh tra tỉnh này căn cứ Điều 70 Luật Thanh tra năm 2022 để chỉ đạo Đoàn Thanh tra liên ngành thực hiện thanh tra theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào cũng được Đoàn Giám sát chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ghé thăm nhiều lần. Gần đây nhất, Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 7/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đến kiểm tra dự án của doanh nghiệp này.

Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào có địa chỉ tại số 150, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, do ông Dương Trọng Thiết là người đại diện pháp luật. Theo thông báo mới nhất từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào hiện nợ hơn 593 tỷ đồng tiền thuế.

