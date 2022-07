Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu 'xé luật' trên cổng trời Ô Quy Hồ

Tự ý mở đường thi công trái phép

Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu được UBND tỉnh Lai Châu cho phép thuê đất thực hiện dự án khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên. Đây là địa điểm du lịch độc đáo bậc nhất Tây Bắc bởi khu du lịch này nằm ngay mặt đường quốc lộ 4D, gần khu vực phân chia địa phận tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu đã xây dựng nhiều công trình tại khu vực đỉnh đèo Hoàng Liên hay còn gọi là đèo Ô Quý Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam - để thu hút khách du lịch.

Khu du lịch này quanh năm sương mù bao phủ nên để đảo bảo an toàn cho các phương tiên lưu thông, quốc lộ 4D liên tục được mở rộng, cắt cua, hạ độ cao, xây dựng các cung đường mới và làm hệ thống lan can chắn, biển báo, gương cầu… Thế nhưng, bất chấp nỗ lực của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho người phương tiện lưu thông, Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu sẵn sàng tháo hộ lan, hạ biển báo, tự ý mở đường đấu nối quốc lộ 4D để thi công giai đoạn 2 dự án khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên.

Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu tự ý đấu nối đường công vụ thi công công trình vào quốc lộ 4D

Cụ thể, người dân phản ánh về việc Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu đưa máy móc xây dựng, đào đất đá, bổ núi để mở đường công vụ để thi công công trình tượng và cảnh quan nằm sát quốc lộ 4D.

Sau khi phát hiện sự việc, ngày 15/7/2022, Hạt Quản lý đường bộ I (Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai) đã lập biên bản vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, đơn vị thi công công trình cho Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu khi ông này đang thực hiện đào đường công vụ nằm trong phạm vi hành lang đường bộ nhưng không có giấy phép đấu nối với quốc lộ 4D đoạn qua bản Chu Va 12, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, Lai Châu).

Ngoài ra, đơn vị thi công tự ý di chuyển biển cảnh báo nguy hiểm đường trơn trượt, cảnh báo các phương tiện đoạn đường có sương mù.

Cách đó không xa, một đoạn hộ lan quốc lộ 4D cũng đã bị tháo để cho xe cộ vào thi công công trình của Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu. Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, Lai Châu) xác nhận việc này và cho biết cơ quan chức năng đã xử phạt hành vi này đối với đơn vị thi công.

Còn theo ông Nguyễn Hoàng Anh, việc mở đường công vụ vi phạm vào hành lang giao thông là do xảy ra tranh chấp đất giữa một hộ dân và Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu. Hộ dân này đã rào đường thi công cũ được mở từ giai đoạn 1 của dự án khu du lịch nên thiết bị thi công không thể ra vào.