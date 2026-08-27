Trượt ngã trong phòng tắm, người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u màng não

Nhiều năm đau đầu âm ỉ, người bệnh không ngờ nguyên nhân là khối u màng não. Chỉ đến khi xuất hiện yếu liệt, nói khó, bệnh mới được phát hiện.

Cú ngã trong phòng tắm hé lộ khối u màng não gây yếu nửa người

Bệnh nhân Ma-Ri-Giá, 46 tuổi, ở Củ Chi, TP HCM, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn ói, nói khó, yếu nửa người bên phải và tiếp xúc chậm. Khi nhập viện, bệnh nhân có điểm Glasgow 14.

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đã thường xuyên bị đau đầu âm ỉ trong nhiều năm và từng sử dụng thuốc điều trị. Tuy nhiên, các triệu chứng trước đó không được xác định là liên quan đến một tổn thương choán chỗ trong não.

Gần đây, trong một lần trượt ngã tại nhà tắm và chấn thương vùng đầu, tình trạng bệnh đột ngột trở nên nghiêm trọng. Ngay sau cú ngã, bệnh nhân xuất hiện đau đầu dữ dội, nôn ói, nói khó và yếu nửa người bên phải. Gia đình lập tức đưa người bệnh đến bệnh viện.

Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) não, các bác sĩ phát hiện khối u màng não vùng trán - đính trái, kèm phù não và chèn ép nhu mô não.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Lê Tấn Linh, Khoa Sọ não Cột sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, u màng não là khối u phát sinh từ các lớp màng bao quanh não và tủy sống. Phần lớn u màng não lành tính, phát triển tương đối chậm nên người bệnh có thể không nhận biết trong thời gian dài.

Những biểu hiện ban đầu thường không đặc hiệu, chẳng hạn đau đầu kéo dài. Khi khối u phát triển lớn và chèn ép các vùng não lân cận, người bệnh có thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt hơn như yếu liệt, co giật, rối loạn ngôn ngữ hoặc các dấu hiệu thần kinh khu trú khác.

Ở trường hợp này, khối u đã gây phù não, chèn ép nhu mô não và xuất hiện các biểu hiện thần kinh khu trú. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, tình trạng phù não và các triệu chứng thần kinh có nguy cơ diễn tiến nặng hơn.

Khối u não được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Phẫu thuật vi phẫu giải ép thần kinh

Trước tình trạng trên, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chỉ định phẫu thuật vi phẫu lấy khối u nhằm loại bỏ tổn thương, giải ép các cấu trúc thần kinh và hạn chế nguy cơ tổn thương não do chèn ép kéo dài.

ThS.BS Lê Tấn Linh nhấn mạnh, phẫu thuật u màng não không chỉ nhằm lấy bỏ khối u mà còn đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ các cấu trúc thần kinh, mạch máu và vùng não chức năng xung quanh.

“Đặc biệt, với những khối u nằm gần vùng vận động, cảm giác hoặc ngôn ngữ, thao tác phẫu thuật cần được thực hiện chính xác và nhẹ nhàng để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng chức năng thần kinh”, bác sĩ Linh chia sẻ.

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định khối u màng não độ 1, thuộc nhóm u lành tính.

Sau 7 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Người bệnh tỉnh táo, tình trạng đau đầu giảm rõ rệt, sức cơ nửa người bên phải cải thiện, khả năng nói rõ và thị lực ổn định.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

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