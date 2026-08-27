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Sống Khỏe

Trượt ngã trong phòng tắm, người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u màng não

Nhiều năm đau đầu âm ỉ, người bệnh không ngờ nguyên nhân là khối u màng não. Chỉ đến khi xuất hiện yếu liệt, nói khó, bệnh mới được phát hiện.

Thúy Nga

Cú ngã trong phòng tắm hé lộ khối u màng não gây yếu nửa người

Bệnh nhân Ma-Ri-Giá, 46 tuổi, ở Củ Chi, TP HCM, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn ói, nói khó, yếu nửa người bên phải và tiếp xúc chậm. Khi nhập viện, bệnh nhân có điểm Glasgow 14.

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đã thường xuyên bị đau đầu âm ỉ trong nhiều năm và từng sử dụng thuốc điều trị. Tuy nhiên, các triệu chứng trước đó không được xác định là liên quan đến một tổn thương choán chỗ trong não.

Gần đây, trong một lần trượt ngã tại nhà tắm và chấn thương vùng đầu, tình trạng bệnh đột ngột trở nên nghiêm trọng. Ngay sau cú ngã, bệnh nhân xuất hiện đau đầu dữ dội, nôn ói, nói khó và yếu nửa người bên phải. Gia đình lập tức đưa người bệnh đến bệnh viện.

Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) não, các bác sĩ phát hiện khối u màng não vùng trán - đính trái, kèm phù não và chèn ép nhu mô não.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Lê Tấn Linh, Khoa Sọ não Cột sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, u màng não là khối u phát sinh từ các lớp màng bao quanh não và tủy sống. Phần lớn u màng não lành tính, phát triển tương đối chậm nên người bệnh có thể không nhận biết trong thời gian dài.

Những biểu hiện ban đầu thường không đặc hiệu, chẳng hạn đau đầu kéo dài. Khi khối u phát triển lớn và chèn ép các vùng não lân cận, người bệnh có thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt hơn như yếu liệt, co giật, rối loạn ngôn ngữ hoặc các dấu hiệu thần kinh khu trú khác.

Ở trường hợp này, khối u đã gây phù não, chèn ép nhu mô não và xuất hiện các biểu hiện thần kinh khu trú. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, tình trạng phù não và các triệu chứng thần kinh có nguy cơ diễn tiến nặng hơn.

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Khối u não được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Phẫu thuật vi phẫu giải ép thần kinh

Trước tình trạng trên, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chỉ định phẫu thuật vi phẫu lấy khối u nhằm loại bỏ tổn thương, giải ép các cấu trúc thần kinh và hạn chế nguy cơ tổn thương não do chèn ép kéo dài.

ThS.BS Lê Tấn Linh nhấn mạnh, phẫu thuật u màng não không chỉ nhằm lấy bỏ khối u mà còn đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ các cấu trúc thần kinh, mạch máu và vùng não chức năng xung quanh.

“Đặc biệt, với những khối u nằm gần vùng vận động, cảm giác hoặc ngôn ngữ, thao tác phẫu thuật cần được thực hiện chính xác và nhẹ nhàng để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng chức năng thần kinh”, bác sĩ Linh chia sẻ.

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định khối u màng não độ 1, thuộc nhóm u lành tính.

Sau 7 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Người bệnh tỉnh táo, tình trạng đau đầu giảm rõ rệt, sức cơ nửa người bên phải cải thiện, khả năng nói rõ và thị lực ổn định.

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Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

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#U màng não #Chấn thương đầu #Phẫu thuật sọ não #Triệu chứng thần kinh #Chẩn đoán hình ảnh

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Khối u màng não rãnh khứu được loại bỏ hoàn toàn bằng phương pháp ít xâm lấn

Bệnh nhân 45 tuổi thoát khỏi nguy cơ mù lòa nhờ phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, nhanh hồi phục, bảo tồn thẩm mỹ và chức năng thị giác.

Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật thành công khối u màng não khổng lồ (kích thước 8 cm) ở vùng rãnh khứu cho một người bệnh 45 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu ít xâm lấn qua trần ổ mắt bằng đường rạch nhỏ ẩn trong cung mày.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng mờ mắt hai bên tăng dần suốt 2 tháng. Qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử, người bệnh chỉ đau đầu nhẹ, không liệt tay chân nhưng đã bị giảm khứu giác từ trước đó mà không nhận biết rõ thời điểm khởi phát.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận khối u màng não vùng rãnh khứu kích thước lên đến 8 cm tại nền sọ trước. Khối u khổng lồ đã chèn ép nghiêm trọng thùy trán hai bên và hệ thống dây thần kinh thị giác, trực tiếp đe dọa chức năng nhìn của người bệnh.

Trước vị trí tổn thương phức tạp và kích thước khối u đặc biệt lớn, ê-kíp do ThS.BS.CKII Tô Thanh Toàn (Khoa Ngoại thần kinh) phụ trách đã hội chẩn và quyết định thực hiện vi phẫu ít xâm lấn qua đường trần ổ mắt.

Hình ảnh khối u khổng lồ vùng rãnh khứu trên phim MRI sọ não. Ảnh BV 115

Thay vì mở hộp sọ diện rộng theo phương pháp truyền thống, phẫu thuật viên rạch một đường mổ ngắn giấu khéo léo dọc theo nếp chân mày. Dưới sự trợ giúp của kính vi phẫu và hệ thống nội soi chuyên sâu, ê-kíp đã bóc tách trọn vẹn khối u 8 cm an toàn tuyệt đối, bảo tồn nguyên vẹn các mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát tại phòng hồi sức trong 24h. Kết quả chụp cắt lớp vi tính kiểm tra cho thấy toàn bộ khối u đã được lấy sạch hoàn toàn. Người bệnh tỉnh táo tốt, thị lực hai mắt cải thiện rõ rệt, không có biến chứng hay thiếu sót thần kinh mới. Nhờ đường mổ nhỏ ẩn dưới chân mày, vết sẹo mổ gần như không thể phát hiện sau khi liền da. Người bệnh phục hồi nhanh chóng và được xuất viện chỉ sau 5 ngày. Đây là ưu điểm nổi bật của các kỹ thuật phẫu thuật nền sọ hiện đại, không chỉ giúp điều trị hiệu quả bệnh lý mà còn đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người bệnh.

Theo ThS.BS.CKII Tô Thanh Toàn, u màng não rãnh khứu là bệnh lý tiến triển chậm ở nền sọ trước. Giai đoạn sớm, triệu chứng thường rất nghèo nàn như giảm khả năng ngửi mùi, đau đầu âm ỉ hoặc mắt mờ nhẹ nên người bệnh dễ bỏ qua. Đến khi khối u đạt kích thước lớn, người bệnh đối mặt với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, suy giảm nhận thức hoặc thay đổi tính cách nghiêm trọng.

Người dân khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường kéo dài như giảm thị lực không rõ nguyên nhân, suy giảm khứu giác hoặc đau đầu liên tục cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa Thần kinh để được chẩn đoán hình ảnh và can thiệp kịp thời.

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