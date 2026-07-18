Bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng từ virus Adenovirus ở trẻ nhỏ

Thời tiết thay đổi thất thường của giai đoạn giao mùa luôn là điều kiện lý tưởng cho các loại virus đường hô hấp phát triển, trong đó có Adenovirus – một tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có độc lực cao và khả năng lây lan rất nhanh ở trẻ em.

Khoa Nhi – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, chỉ tính từ đầu tháng 7/2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho 12 trẻ mắc nhiễm Adenovirus. Phần lớn bệnh nhi nhập viện với biểu hiện sốt cao, viêm đường hô hấp trên, một số trường hợp kèm viêm kết mạc mắt. Nhờ được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, các trẻ đều có diễn biến thuận lợi và hồi phục tốt.

Điển hình là trường hợp của bé gái T.H. (13 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng cấp bách khi sốt cao từng cơn lên tới 40°C, kèm theo ho và mệt mỏi rã rời. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có dấu hiệu mất nước do sốt cao kéo dài, họng đỏ rực, amidan sưng viêm nặng và viêm kết mạc mắt gây đỏ, chảy ghèn. Ngay lập tức, trẻ được chỉ định thực hiện xét nghiệm test nhanh 5 trong 1 và cho kết quả dương tính với Adenovirus. Sau khi xác định chính xác nguyên nhân, bệnh nhi được chẩn đoán viêm amidan cấp kèm viêm kết mạc do Adenovirus và lập tức được điều trị tích cực theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Nhờ sự can thiệp kịp thời từ đội ngũ y bác sĩ, sau 6 ngày điều trị nghiêm ngặt, bé T.H. đã cắt sốt hoàn toàn, các triệu chứng viêm họng và viêm kết mạc cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và được làm thủ tục xuất viện.

Sốt virus Adeno – một trong những bệnh lý phổ biến hiện nay. Ảnh minh họa

Theo BSCKI Trương Kim Thiện, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, Adenovirus là tác nhân thường gặp gây bệnh ở trẻ em, có thể gây viêm đường hô hấp, viêm họng, viêm amidan, viêm kết mạc, thậm chí dẫn đến viêm phổi và các biến chứng nặng ở một số trường hợp. Virus này có khả năng sống sót cao ngoài môi trường và lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi. Ngoài ra, bệnh cũng dễ dàng lây lan qua việc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh hoặc gián tiếp qua các bề mặt, đồ dùng, đồ chơi bị nhiễm virus.

Đáng lưu ý, các triệu chứng ban đầu của Adenovirus rất dễ nhầm lẫn với bệnh cúm thông thường hoặc các bệnh nhiễm virus đường hô hấp khác. Điều này dẫn đến tâm lý chủ quan của nhiều bậc phụ huynh, tự ý mua thuốc điều trị tại nhà hoặc tự dùng kháng sinh – một sai lầm nghiêm trọng vì kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt virus mà còn có nguy cơ làm tăng tình trạng kháng thuốc, khiến bệnh chuyển biến nặng hơn. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp đúng phác đồ, Adenovirus có thể tiến triển sâu xuống đường hô hấp dưới, gây viêm phổi nặng, suy hô hấp, viêm não, viêm màng não hoặc tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là ở những trẻ có hệ miễn dịch kém hoặc có bệnh lý nền.

Từ thực tế các ca bệnh đang có xu hướng gia tăng, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan. Khi thấy trẻ có các biểu hiện như sốt cao kéo dài khó hạ bằng thuốc thông thường, ho, đau họng, đỏ mắt, chảy ghèn mắt, mệt mỏi nhiều hoặc ăn uống kém, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, làm xét nghiệm chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Song song với việc điều trị, công tác phòng bệnh chủ động tại gia đình và cộng đồng đóng vai trò then chốt. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, cha mẹ cần hướng dẫn con em mình rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi đi từ nơi đông người về. Đồng thời, cần chú ý định kỳ vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi và môi trường sống xung quanh sạch sẽ; hạn chế cho trẻ tiếp xúc gần với những người đang có biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp hoặc đau mắt đỏ. Khi đưa trẻ đến những nơi công cộng, việc đeo khẩu trang đúng cách là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, phụ huynh cần duy trì cho trẻ một chế độ dinh dưỡng khoa học, giàu vitamin và khoáng chất, đảm bảo uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, việc phát hiện sớm và tuân thủ đúng phác đồ y khoa sẽ là chìa khóa vàng giúp kiểm soát bệnh nhanh chóng và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nguy hiểm.